НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -13

2 м/c,

южн.

 774мм 92%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Как прошел концерт Шамана. Фото и видео
Бизнес за котах
Как прошел концерт Шамана в Ярославле
Ярославна — на «Четыре свадьбы»
Адреса купелей
Губерниев в Рыбинске
Происшествия Россиянина в леопардовых лосинах задержали на Гоа после двойного убийства. Жертв может оказаться больше

Россиянина в леопардовых лосинах задержали на Гоа после двойного убийства. Жертв может оказаться больше

Теперь мужчине грозит смертная казнь

На погибших нападали с ножом | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНа погибших нападали с ножом | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

На погибших нападали с ножом

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россиянина Алексея Леонова задержали в Гоа по подозрению в убийстве двух соотечественниц. Об этом сообщает индийское издание The Times of India. Однако жертв может оказаться значительно больше. Рассказываем все подробности. 

По информации газеты, 37-летнего Алексея Леонова задержала полиция после обнаружения тела его сожительницы Елены Кастановой. Ее нашли в съемном жилье в Арамболе в ночь на четверг с ножевыми ранениями, признаками борьбы и со связанными за спиной руками. В ходе расследования этого убийства выяснилось, что еще одной жертвой стала общая знакомая Леонова и Кастановой — Элина Ванеева, убитая в период 14–15 января.

Согласно полицейским отчетам, между Леоновым и Кастановой перед убийством произошла ссора. Соседка и подруга пары рассказала полиции, что слышала крики Кастановой, но, придя в их комнату, увидела, как Леонов выпрыгнул с балкона первого этажа и скрылся. 

По одной из версий, Леонов увидел, как девушка пишет сообщения своему гражданскому мужу, проживающему в Крыму, и устроил ей сцену ревности, передает Telegram-канал SHOT. Сразу после убийства он спустился в кафе, а затем вернулся в квартиру, переоделся в леопардовые лосины и лег рядом с телом.

Впоследствии его задержали. Расследование двойного убийства продолжается. Полиция изучает прошлое Леонова и возможные связи с криминальной деятельностью. 

По данным SHOT, на допросе мужчина заявил об убийстве пяти девушек. Предположительно, одной из его жертв была местная жительница по имени Мридула. Во время преступлений мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и вел себя неадекватно. Но официального подтверждения этой информации нет. 

Россиянину, задержанному в индийском южном штате Гоа, грозит смертная казнь, сообщил ТАСС генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов. По его словам, в отношении туриста из России возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Согласно индийским законам виновному грозит наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни через повешение. До вынесения приговора мужчина будет находиться в Центральной тюрьме Гоа.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Гоа Убийство Индия Казнь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем