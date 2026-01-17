Россиянина в леопардовых лосинах задержали на Гоа после двойного убийства. Жертв может оказаться больше

На погибших нападали с ножом Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россиянина Алексея Леонова задержали в Гоа по подозрению в убийстве двух соотечественниц. Об этом сообщает индийское издание The Times of India. Однако жертв может оказаться значительно больше. Рассказываем все подробности.

По информации газеты, 37-летнего Алексея Леонова задержала полиция после обнаружения тела его сожительницы Елены Кастановой. Ее нашли в съемном жилье в Арамболе в ночь на четверг с ножевыми ранениями, признаками борьбы и со связанными за спиной руками. В ходе расследования этого убийства выяснилось, что еще одной жертвой стала общая знакомая Леонова и Кастановой — Элина Ванеева, убитая в период 14–15 января.

Согласно полицейским отчетам, между Леоновым и Кастановой перед убийством произошла ссора. Соседка и подруга пары рассказала полиции, что слышала крики Кастановой, но, придя в их комнату, увидела, как Леонов выпрыгнул с балкона первого этажа и скрылся.

По одной из версий, Леонов увидел, как девушка пишет сообщения своему гражданскому мужу, проживающему в Крыму, и устроил ей сцену ревности, передает Telegram-канал SHOT. Сразу после убийства он спустился в кафе, а затем вернулся в квартиру, переоделся в леопардовые лосины и лег рядом с телом.

Впоследствии его задержали. Расследование двойного убийства продолжается. Полиция изучает прошлое Леонова и возможные связи с криминальной деятельностью.

По данным SHOT, на допросе мужчина заявил об убийстве пяти девушек. Предположительно, одной из его жертв была местная жительница по имени Мридула. Во время преступлений мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и вел себя неадекватно. Но официального подтверждения этой информации нет.