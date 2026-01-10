В столичных аэропортах бунтуют пассажиры, а с трасс спасают водителей: снежный ураган накрыл регионы России

Из-за снегопада сотни пассажиров застряли в аэропортах Источник: Baza / Telegram, 76.RU

Москву и несколько соседних регионов в пятницу, 9 января, накрыл ураган «Фрэнсис». Из-за снежной бури в аэропортах начался настоящий коллапс, а на трассах застряли сотни водителей.

В столичных аэропортах отменили и задержали около 300 рейсов, пишут наши коллеги из MSK1.RU. Ространснадзор сообщает, что более чем на два часа задерживаются 57 рейсов, а 24 — отменены.

В подмосковном Шереметьево пассажиры устроили акцию протеста из-за того, что они не могут забрать свой багаж более 5 часов. В Ространснадзоре заявили, что к сбою привели погодные условия. Ситуацию взяли под контроль.

Источник: Осторожно, Москва / T.me

По данным Telegram-канала Baza, некоторым пассажирам в Шереметьево приходится по несколько часов сидеть в самолетах, так как трапов и автобусов на территории не хватает. Другие же ждут в здании терминала.

Источник: Baza / Telegram

Подробнее о снежном коллапсе MSK1.RU пишет в онлайн-репортаже.

В Ярославской области федеральную трассу М-8 из-за снегопада парализовала многокилометровая пробка. Некоторые автомобилисты простояли в заторе около восьми часов.

Источник: Shot / Telegram

Как рассказал губернатор региона Михаил Евраев, затор образовался из-за большегрузов, которые застряли на подъемах. Для автомобилистов организовали подвоз топлива и мобильный пункт МЧС. Также на трассу отправили снегоходы и автобусы, чтобы эвакуировать желающих в гостиницу.

Источник: Осторожно, новости / Telegram

Кадры урагана «Фрэнсис» с высоты опубликовал Роскосмос в своем Telegram-канале. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что к 10 января под действие циклона попадут Кострома, Тверь, Ярославль, Нижний Новгород. Также осадки усилятся в Пензенской, Тамбовской, Липецкой областях, пишет URA.RU. К воскресенью, 11 января, циклон достигнет Санкт-Петербурга и Вологды.

Источник: Роскосмос / Telegram