Снежный хаос накрыл Европу — отменены сотни железнодорожных и авиарейсов

Морозы и сильные снегопады пришли в Европу. В некоторых странах возникли серьезные проблемы на дорогах. Местами прервано железнодорожное и авиасообщение. Рассказываем всё, что об этом известно.

Из-за сильного снегопада и гололеда в Нидерландах железнодорожная компания NS приостановила движение поездов, пишет Reuters. Никакие поезда не смогут курсировать как минимум до 09:00 по Гринвичу из-за проблем, вызванных снегом и минусовой температурой.

Общественный вещатель NOS информирует, что отмена поездов NS произошла из-за массовых поломок стрелок и сбоя в IT-системе. Между тем поезда других транспортных компаний следуют по расписанию.

Вместе с этим в стране продолжаются перебои в работе авиатранспорта. Сегодня авиакомпания KLM отменила не менее 300 рейсов в международном аэропорту Схипхол под Амстердамом. Отмечается, что движение транспорта парализовано в одном из главных транзитных узлов Европы из-за непогоды уже пятые сутки.

Аналогичная ситуация во Франции. Там власти ввели оранжевый уровень опасности в 26 департаментах страны из-за снегопада и гололеда, передает телеканал BFM TV.

Синоптики спрогнозировали выпадение снега до 15 сантиметров в некоторых регионах страны между западным побережьем и регионом Иль-де-Франс. Кроме того, сегодня утром в парижскую пожарную службу обратились 240 человек из-за падения на снегу и льду.

Сейчас в Париже из-за снегопада курсирует около 30 автобусных маршрутов — порядка 25% от обычного числа.

«Остальные автобусные маршруты возобновят работу постепенно, как только позволят дорожные условия», — сообщило транспортное управление города.

При этом не ходят школьные автобусы во всех департаментах Нормандии и Пеи-де-ла-Луар, а также в некоторых департаментах Бретани и О-де-Франс. Также наблюдается сокращение авиарейсов из Парижа на 15%. Об этом попросило управление гражданской авиации Франции.

Накануне на дорогах в пригороде Парижа были огромные пробки, которые растянулись на 900 километров, сообщает государственный портал о дорожном движении Sytadin.