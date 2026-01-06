НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

облачно, без осадков

ощущается как -16

1 м/c,

ю-з.

 763мм 92%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Ярославль попал в топ-10 регионов
«Умные решения»
Сбили 13 БПЛА
Кто ездит в Переславль на выходные
Что ждать от игры «Локомотива» с «Металлургом»
Чек-лист важных обследований
Что внутри Ярославского художественного училища
Афиша на 6 января в Ярославле
Происшествия Снежный хаос накрыл Европу — отменены сотни железнодорожных и авиарейсов

Снежный хаос накрыл Европу — отменены сотни железнодорожных и авиарейсов

Метель не успокаивается уже пятые сутки

105
Из-за снегопадов власти Франции попросили авиакомпании отменить 15% рейсов в основных аэропортах Парижа | Источник: Reuters / Abdul SaboorИз-за снегопадов власти Франции попросили авиакомпании отменить 15% рейсов в основных аэропортах Парижа | Источник: Reuters / Abdul Saboor

Из-за снегопадов власти Франции попросили авиакомпании отменить 15% рейсов в основных аэропортах Парижа

Источник:

Reuters / Abdul Saboor

Морозы и сильные снегопады пришли в Европу. В некоторых странах возникли серьезные проблемы на дорогах. Местами прервано железнодорожное и авиасообщение. Рассказываем всё, что об этом известно.

Из-за сильного снегопада и гололеда в Нидерландах железнодорожная компания NS приостановила движение поездов, пишет Reuters. Никакие поезда не смогут курсировать как минимум до 09:00 по Гринвичу из-за проблем, вызванных снегом и минусовой температурой.

Общественный вещатель NOS информирует, что отмена поездов NS произошла из-за массовых поломок стрелок и сбоя в IT-системе. Между тем поезда других транспортных компаний следуют по расписанию.

Вместе с этим в стране продолжаются перебои в работе авиатранспорта. Сегодня авиакомпания KLM отменила не менее 300 рейсов в международном аэропорту Схипхол под Амстердамом. Отмечается, что движение транспорта парализовано в одном из главных транзитных узлов Европы из-за непогоды уже пятые сутки.

Источник:

X

Аналогичная ситуация во Франции. Там власти ввели оранжевый уровень опасности в 26 департаментах страны из-за снегопада и гололеда, передает телеканал BFM TV.

Синоптики прогнозируют снегопад до 15&nbsp;см в некоторых регионах Франции | Источник: Reuters / Abdul SaboorСиноптики прогнозируют снегопад до 15&nbsp;см в некоторых регионах Франции | Источник: Reuters / Abdul Saboor

Синоптики прогнозируют снегопад до 15 см в некоторых регионах Франции

Источник:

Reuters / Abdul Saboor

Синоптики спрогнозировали выпадение снега до 15 сантиметров в некоторых регионах страны между западным побережьем и регионом Иль-де-Франс. Кроме того, сегодня утром в парижскую пожарную службу обратились 240 человек из-за падения на снегу и льду.

Сейчас в Париже из-за снегопада курсирует около 30 автобусных маршрутов — порядка 25% от обычного числа.

«Остальные автобусные маршруты возобновят работу постепенно, как только позволят дорожные условия», — сообщило транспортное управление города.

При этом не ходят школьные автобусы во всех департаментах Нормандии и Пеи-де-ла-Луар, а также в некоторых департаментах Бретани и О-де-Франс. Также наблюдается сокращение авиарейсов из Парижа на 15%. Об этом попросило управление гражданской авиации Франции.

Накануне на дорогах в пригороде Парижа были огромные пробки, которые растянулись на 900 километров, сообщает государственный портал о дорожном движении Sytadin.

В начале января мощный снегопад обрушился на Татарстан, что привело к гигантским пробкам на трассах и задержкам десятков авиарейсов. Еще снегом завалило юг России, там погибли люди.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Франция Нидерланды Европа Погода Метель Снег Задержка авиарейса
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
15 минут
а вас не колыхает, что в россии люди в регионах без воды,тепла и света-не?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Рекомендуем