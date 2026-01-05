НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Около 100 беспилотников атаковали регионы России — пострадали люди, закрыты аэропорты

Под удар попали 9 регионов РФ

На месте падения обломков работают экстренные службы

На месте падения обломков работают экстренные службы

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Регионы России массово атаковали дроны в понедельник, 5 января. С 11:00 до 20:00 по мск было уничтожено 92 беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Больше всего под удар БПЛА попали Белгородская, Курская и Рязанская области. За несколько часов ПВО перехватили и уничтожили беспилотники:

  • 60 БПЛА — над территорией Белгородской области;

  • 11 БПЛА — над территорией Курской области;

  • 6 БПЛА — над территорией Рязанской области;

  • 5 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 2, летевших на Москву;

  • 4 БПЛА — над территорией Ростовской области;

  • 2 БПЛА — над территорией Тульской области;

  • 2 БПЛА — над территорией Липецкой области;

  • 1 БПЛА — над территорией Брянской области;

  • 1 БПЛА — над территорией Воронежской области.

Во время атак беспилотников в Белгородской области были ранены несколько человек, включая шестилетнюю девочку.

«В Волоконовском районе в поселке Пятницкое ранена 6-летняя девочка. С осколочным ранением грудной клетки ее доставили в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. На месте обращения в частном доме выбито окно, посечен фасад, повреждены ворота и припаркованный автомобиль», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также травмы получили трое мужчин. Сейчас они находятся в больнице.

А в московских аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили взлет и посадку самолетов.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

  • какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда…).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
holdfast
26 минут
я уже отдежурил на работе, мадуро может выключить на неделю мне интернет, если ему так спокойнее
