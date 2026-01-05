Около 100 беспилотников атаковали регионы России — пострадали люди, закрыты аэропорты

На месте падения обломков работают экстренные службы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Регионы России массово атаковали дроны в понедельник, 5 января. С 11:00 до 20:00 по мск было уничтожено 92 беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Больше всего под удар БПЛА попали Белгородская, Курская и Рязанская области. За несколько часов ПВО перехватили и уничтожили беспилотники:

60 БПЛА — над территорией Белгородской области;

11 БПЛА — над территорией Курской области;

6 БПЛА — над территорией Рязанской области;

5 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 2, летевших на Москву;

4 БПЛА — над территорией Ростовской области;

2 БПЛА — над территорией Тульской области;

2 БПЛА — над территорией Липецкой области;

1 БПЛА — над территорией Брянской области;

1 БПЛА — над территорией Воронежской области.

Во время атак беспилотников в Белгородской области были ранены несколько человек, включая шестилетнюю девочку.

«В Волоконовском районе в поселке Пятницкое ранена 6-летняя девочка. С осколочным ранением грудной клетки ее доставили в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. На месте обращения в частном доме выбито окно, посечен фасад, повреждены ворота и припаркованный автомобиль», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также травмы получили трое мужчин. Сейчас они находятся в больнице.

А в московских аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили взлет и посадку самолетов.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда…).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.