Около 100 беспилотников атаковали регионы России — пострадали люди, закрыты аэропорты

Регионы России массово атаковали дроны в понедельник, 5 января. С 11:00 до 20:00 по мск было уничтожено 92 беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Больше всего под удар БПЛА попали Белгородская, Курская и Рязанская области. За несколько часов ПВО перехватили и уничтожили беспилотники:
60 БПЛА — над территорией Белгородской области;
11 БПЛА — над территорией Курской области;
6 БПЛА — над территорией Рязанской области;
5 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 2, летевших на Москву;
4 БПЛА — над территорией Ростовской области;
2 БПЛА — над территорией Тульской области;
2 БПЛА — над территорией Липецкой области;
1 БПЛА — над территорией Брянской области;
1 БПЛА — над территорией Воронежской области.
Во время атак беспилотников в Белгородской области были ранены несколько человек, включая шестилетнюю девочку.
«В Волоконовском районе в поселке Пятницкое ранена 6-летняя девочка. С осколочным ранением грудной клетки ее доставили в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. На месте обращения в частном доме выбито окно, посечен фасад, повреждены ворота и припаркованный автомобиль», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Также травмы получили трое мужчин. Сейчас они находятся в больнице.
А в московских аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили взлет и посадку самолетов.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);
какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда…).
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.