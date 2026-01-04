НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

5 м/c,

ю-з.

 744мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
«Локомотив» обыграл ЦСКА
«Умные решения»
Объявили беспилотную опасность
Кто ездит в Переславль на выходные
Каких врачей не хватает в больницах
Чек-лист важных обследований
Как нельзя лечить ОРВИ у детей
В ДТП погиб молодой водитель
Происшествия BMW на огромной скорости влетел в остановку под Краснодаром. Одна женщина погибла, есть пострадавшие — кадры

BMW на огромной скорости влетел в остановку под Краснодаром. Одна женщина погибла, есть пострадавшие — кадры

Под колеса попали несколько человек, которые ждали общественный транспорт

111
Среди пострадавших также пассажир BMW | Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краюСреди пострадавших также пассажир BMW | Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Среди пострадавших также пассажир BMW

Источник:

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае BMW на огромной скорости влетел в остановку, где стояли люди. Одна женщина погибла, еще четверо человек пострадали. Об этом рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла в городе Горячий Ключ вечером 4 января. По предварительным данным, 46-летний водитель Chery не уступил дорогу BMW и врезался в него. После этого немецкая иномарка под управлением 31-летнего водителя въехала в остановку общественного транспорта, где стояли три человека, пишут наши коллеги из 93.RU.

В результате ДТП погибла женщина. Травмы получили 15-летняя девушка, мужчина, а также водитель Chery и пассажир BMW.

Источник:

«Осторожно, новости» / Telegram

По данным полиции, кроме этого, Chery столкнулся с автомобилем Toyota.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», погибшей предположительно было 60 лет. Дорогу у места аварии перекрыли, туда приехало несколько скорых, пожарные и спасатели.

Недавно во Франции автомобиль влетел в толпу людей во время рождественской вечеринки. В ДТП травмы получили семеро детей, один подросток и 19 взрослых. Оказалось, что водитель был пьян и находился в состоянии сильного наркотического опьянения.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Остановка Пострадавший Краснодарский край Погибший
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Инженер1
3 минуты
Когда запретят Chery и BMW?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Рекомендуем