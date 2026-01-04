BMW на огромной скорости влетел в остановку под Краснодаром. Одна женщина погибла, есть пострадавшие — кадры

Среди пострадавших также пассажир BMW Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае BMW на огромной скорости влетел в остановку, где стояли люди. Одна женщина погибла, еще четверо человек пострадали. Об этом рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла в городе Горячий Ключ вечером 4 января. По предварительным данным, 46-летний водитель Chery не уступил дорогу BMW и врезался в него. После этого немецкая иномарка под управлением 31-летнего водителя въехала в остановку общественного транспорта, где стояли три человека, пишут наши коллеги из 93.RU.

В результате ДТП погибла женщина. Травмы получили 15-летняя девушка, мужчина, а также водитель Chery и пассажир BMW.

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

По данным полиции, кроме этого, Chery столкнулся с автомобилем Toyota.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», погибшей предположительно было 60 лет. Дорогу у места аварии перекрыли, туда приехало несколько скорых, пожарные и спасатели.