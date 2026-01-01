Кафе сгорело дотла, а тела как после ядерного удара. Что известно о теракте в новогоднюю ночь — кадры

Пожар мешал пробиться к людям Источник: Владимир Сальдо / Telegram

Число погибших в результате удара ВСУ по кафе в Херсонской области уже превысило 24 человека, среди них есть дети. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Расскажем все, что известно на данный момент.

Дроны ударили по кафе и гостинице, которые находятся на берегу Черного моря в селе Хорлы Каланчакского района. В атаке участвовали три беспилотника самолетного типа.

Источник: Владимир Сальдо / Telegram

Удар нанесли в момент новогоднего обращения президента России Владимира Путина, уточнил Сальдо в беседе с RT. В результате после мощного взрыва начался сильный пожар, который сотрудники МЧС тушили всю ночь. Только утром стало известно о масштабах трагедии.

Источник: Владимир Сальдо / Telegram

Кафе сгорело полностью. Пострадали более 50 человек, а 24 человека погибли, включая ребенка. Многие сгорели заживо. Тела погибших почти полностью сгорели, как после ядерного удара, уточнил глава Херсонской области в беседе с ТАСС. Из-за стойкого пламени спасти больше людей попросту не удалось. В Херсонской области 2 и 3 января объявили датами траура.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди них есть дети.

Источник: Владимир Сальдо / Telegram

В СК РФ завели уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области при атаке ВСУ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Сейчас устанавливают обстоятельства и причастных к удару, говорится в сообщении Telegram-канал ведомства.