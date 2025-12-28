Снес дорожный знак: в Ярославле произошло смертельное ДТП

Ночью в Ярославле произошло смертельное ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки на улице Магистральная, 42а снес дорожный знак и въехал в дерево. Всё случилось в 02:03 28 декабря.

«По предварительной информации, 58-летний водитель, управляя транспортным средством Hyundai Solaris, совершил наезд на препятствие в виде дорожного знака с опорой. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.