Машина лежит на боку: в Ярославской области столкнулись два грузовика

В Ярославской области столкнулись два грузовика

В Ярославской области в 4:13 24 декабря на трассе М-8 в Гаврилов-Ямском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков — «Вольво» и «Джак». На кадрах очевидцев с места аварии видно, что одна из машин опрокинулась на бок. Люди сообщают, что примерно напротив лежит еще один грузовик.

«По имеющимся данным пострадал водитель автомобиля „Джак“ — 25-летний мужчина. Он госпитализирован», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В МЧС сообщили, что на место ДТП выезжала их машина и пять спасателей.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Видео с места аварии

