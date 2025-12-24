НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Машина лежит на боку: в Ярославской области столкнулись два грузовика

Машина лежит на боку: в Ярославской области столкнулись два грузовика

Очевидцы выложили фото и видео аварии

564
В Ярославской области столкнулись два грузовика | Источник: читатель 76.RUВ Ярославской области столкнулись два грузовика | Источник: читатель 76.RU

В Ярославской области столкнулись два грузовика

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославской области в 4:13 24 декабря на трассе М-8 в Гаврилов-Ямском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков — «Вольво» и «Джак». На кадрах очевидцев с места аварии видно, что одна из машин опрокинулась на бок. Люди сообщают, что примерно напротив лежит еще один грузовик.

«По имеющимся данным пострадал водитель автомобиля „Джак“ — 25-летний мужчина. Он госпитализирован», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В МЧС сообщили, что на место ДТП выезжала их машина и пять спасателей.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Видео с места аварии

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Напомним, 21 декабря в Рыбинске Ярославской области грузовик-манипулятор «Вольво», насмерть сбил 82-летнюю пенсионерку. По предварительной информации, пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Кстати, в ГИБДД сообщили, что в Ярославле в части ДТП с участием пешеходов сопутствующим условием при авариях являются неблагоприятные дорожные условия — плохое освещение и стертая разметка.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Грузовик
