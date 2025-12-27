НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Подросток зарезал друга на школьной елке в Туве: подробности

Подросток зарезал друга на школьной елке в Туве: подробности

Перед этим он поругался с бывшим одноклассником

196
От полученных травм школьник скончался | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОт полученных травм школьник скончался | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

От полученных травм школьник скончался

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

17-летний подросток ударил ножом своего сверстника в Туве во время школьной елки. Конфликт между юношами произошел на территории школы в селе Кызыл-Мажалык, говорится в сообщении СУ СК РФ по Туве.

Бывший ученик школы с ножом пришел на дискотеку и вывел бывшего одноклассника на улицу, чтобы поговорить. Между ними возникла перепалка, в ходе которой студент несколько раз ударил учащегося ножом. От полученных травм юноша скончался.

«По версии следствия, сегодня на территории школы между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес удар по телу потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Нападавшего уже задержали. Им оказался 17-летний учащийся первого курса Ак-Довуракского горного техникума. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Недавно подросток напал на учеников в подмосковном Одинцово в Успенской СОШ в поселке Горки-2. Он пришел в маске и с ножом. Подробности об этом мы писали здесь.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
28 минут
Странно кругом разлита доброта и мир новый строится а тут такое, не иначе иноагенты с англосаксами?
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем