Беспилотная опасность в Ярославской области: идет отражение атаки

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в 6:40 24 декабря сообщил губернатор Михаил Евраев. По его информации, подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.

Глава региона призвал соблюдать спокойствие.

— Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами, — отметил он.

На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112.

Учреждения региона работают в штатном режиме.