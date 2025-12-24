НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -21

4 м/c,

ю-з.

 757мм 85%
Подробнее
6 Пробки
USD 78,58
EUR 92,81
ПСБ: главные события года
Беспилотная опасность
«Умные решения»
Обзор сладких подарков
Ошибка на остановке
Что подарить и как отметить Новый год
Отмена ледового шоу
Почему приостановили работу ТЮЗа
Происшествия Беспилотная опасность в Ярославской области: идет отражение атаки

Беспилотная опасность в Ярославской области: идет отражение атаки

Публикуем сообщение губернатора

1 983
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в 6:40 24 декабря сообщил губернатор Михаил Евраев. По его информации, подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.

Глава региона призвал соблюдать спокойствие.

— Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами, — отметил он.

На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112.

Учреждения региона работают в штатном режиме.

С 6:17 введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ярославском аэропорту.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Атака БПЛА Беспилотная опасность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Из дома можно выходить? С работы не уволят?
Гость
1 час
На работу не идти? Из под кровати когда выползать?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем