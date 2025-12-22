НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
На крупном проспекте в Ярославле сбили пешехода

На крупном проспекте в Ярославле сбили пешехода

Публикуем первые подробности произошедшего

693
На Московском проспекте сбили пешехода | Источник: Кирилл Поверенов / 76.RUНа Московском проспекте сбили пешехода | Источник: Кирилл Поверенов / 76.RU

На Московском проспекте сбили пешехода

Источник:

Кирилл Поверенов / 76.RU

Ночью 22 декабря на Московском проспекте в Ярославле случилось смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции, около 04:32 рядом с домом № 120 под колеса иномарки попал пешеход.

«По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь в крайней правой полосе в сторону Москвы, произвел наезд на пешехода», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.

От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Личность пешехода устанавливается, также уточняются подробности аварии.

Напомним, утром 22 декабря на Московском проспекте в Ярославле образовались пробки. Водители и пассажиры общественного транспорта жаловались на затор в сторону центра. В районе остановки «Технический университет» был оборван контактный провод. Из-за этого на проспекте оказалось затруднено движение троллейбусов. Проблему устраняют специалисты «Яргорэлектротранса». По их данным, в ближайшие часы все неполадки будут устранены.

ДТП Пешеход Смерть
Гость
11 минут
В половине пятого утра на Московском проспекте надо умудриться столкнуть единственного пешехода с одиноким автомобилем.. !
Гость
45 минут
А где новости про птицефабрику Волжанин
Гость
