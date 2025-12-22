На крупном проспекте в Ярославле сбили пешехода

Ночью 22 декабря на Московском проспекте в Ярославле случилось смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции, около 04:32 рядом с домом № 120 под колеса иномарки попал пешеход.
«По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь в крайней правой полосе в сторону Москвы, произвел наезд на пешехода», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.
От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Личность пешехода устанавливается, также уточняются подробности аварии.
Напомним, утром 22 декабря на Московском проспекте в Ярославле образовались пробки. Водители и пассажиры общественного транспорта жаловались на затор в сторону центра. В районе остановки «Технический университет» был оборван контактный провод. Из-за этого на проспекте оказалось затруднено движение троллейбусов. Проблему устраняют специалисты «Яргорэлектротранса». По их данным, в ближайшие часы все неполадки будут устранены.