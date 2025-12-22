На крупном проспекте в Ярославле сбили пешехода

На Московском проспекте сбили пешехода Источник: Кирилл Поверенов / 76.RU

Ночью 22 декабря на Московском проспекте в Ярославле случилось смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции, около 04:32 рядом с домом № 120 под колеса иномарки попал пешеход.

«По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь в крайней правой полосе в сторону Москвы, произвел наезд на пешехода», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.

От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Личность пешехода устанавливается, также уточняются подробности аварии.