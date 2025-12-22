«Все встало, провода оборваны»: в Ярославле произошел коллапс на крупном проспекте. Видео

В Ярославле встал в пробку Московский проспект Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, читательница 76.RU

Утром 22 декабря на Московском проспекте в Ярославле образовались пробки. Водители и пассажиры общественного транспорта жаловались на затор в сторону центра.

«Стояла на остановке „Московский вокзал“. Автобусы приезжали переполненные, троллейбуса № 9, который обычно приезжает к этому времени, я так и не увидела. Люди кое-как в эти автобусы влезали, народу на остановке — куча», — рассказала читательница 76.RU.

Автомобилисты сообщили о ДТП в районе остановки «Технический университет». Также они заметили, что на этом участке оборваны провода.

«Здесь авария, все встало. Тут провода оборваны», — рассказал подписчик телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Провода периодически искрили Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области данных об аварии пока нет. Правоохранители уточняют информацию.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» движение затруднено на проспекте Фрунзе. Автомобилисты отметили аварию на участке Московского проспекта неподалеку от поворота на Фрунзе, а также ДТП в районе поворота на улицу Писемского.

«Правый ряд. Фура порвала провода», — написала Дарья Кабаева в 8:31.

На Московском проспекте, судя по данным водителей, произошло два ДТП Источник: Яндекс.Карты