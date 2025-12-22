«Фура намотала провод на колеса»: когда в Ярославле восстановят троллейбусное движение

В Ярославле приостановлено троллейбусное движение на Московском проспекте Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, читательница 76.RU

Утром 22 декабря из-за обрыва контактного провода на Московском проспекте в Ярославле встали троллейбусы. В «Яргорэлектротрансе» рассказали подробности инцидента.

«Там произошел обрыв контактного провода, и еще выезжала фура, она немножко этот уже оборванный провод намотала на колеса себе. Поэтому, подольше [восстановление] получится. Там сразу специалисты выехали», — рассказали 76.RU в ЯрГЭТ.

По словам представителя «Яргорэлектротранса», устранить последствия ЧП и запустить троллейбусное движение ориентировочно получится к полудню.

Ранее жители Ярославля жаловались на утренний коллапс на Московском проспекте. Пассажиры рассказывали, что автобусы, следующие в сторону центра, приезжали переполненными. Автомобилисты показывали последствия обрыва контактного провода.