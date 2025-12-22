НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Фура намотала провод на колеса»: когда в Ярославле восстановят троллейбусное движение

«Фура намотала провод на колеса»: когда в Ярославле восстановят троллейбусное движение

Ранее жители города рассказали о коллапсе на Московском проспекте

В Ярославле приостановлено троллейбусное движение на Московском проспекте

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, читательница 76.RU

В Ярославле приостановлено троллейбусное движение на Московском проспекте

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, читательница 76.RU

Утром 22 декабря из-за обрыва контактного провода на Московском проспекте в Ярославле встали троллейбусы. В «Яргорэлектротрансе» рассказали подробности инцидента.

«Там произошел обрыв контактного провода, и еще выезжала фура, она немножко этот уже оборванный провод намотала на колеса себе. Поэтому, подольше [восстановление] получится. Там сразу специалисты выехали», — рассказали 76.RU в ЯрГЭТ.

По словам представителя «Яргорэлектротранса», устранить последствия ЧП и запустить троллейбусное движение ориентировочно получится к полудню.

Ранее жители Ярославля жаловались на утренний коллапс на Московском проспекте. Пассажиры рассказывали, что автобусы, следующие в сторону центра, приезжали переполненными. Автомобилисты показывали последствия обрыва контактного провода.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» движение также было затруднено на проспекте Фрунзе. Автомобилисты отметили аварию на участке Московского проспекта неподалеку от поворота на Фрунзе и ДТП в районе поворота на улицу Писемского.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
1 час
Т.е. провод все же не фура оборвалась, как было представлено изначально. Фура тут пострадавшая
Гость
14 минут
Как же ты руководишь городом Молчанов?? Плохо ты работаешь!! Надоел!!
Гость
