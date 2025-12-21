В Ярославской области манипулятор насмерть сбил женщину

В Рыбинске Ярославской области грузовик-манипулятор «Вольво», за рулем которого находился 38-летний водитель, насмерть сбил 82-летнюю женщину-пешехода. ДТП произошло в полдень 21 декабря на Переборском тракте, у дома № 1А.
По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители призвали водителей при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу необходимо снижать скорость, быть готовым к появлению пешеходов на проезжей части. А пешеходам необходимо убедиться в безопасности перехода дороги.
Напомним, в Ярославле вечером 15 декабря легковушка насмерть сбила пешехода. ДТП произошло на Ленинградском проспекте неподалеку от дома № 60 в Дзержинском районе.