Происшествия В Ярославской области манипулятор насмерть сбил женщину

В Ярославской области манипулятор насмерть сбил женщину

Опубликовано видео с места аварии

В Рыбинске насмерть сбили пенсионерку | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.ruВ Рыбинске насмерть сбили пенсионерку | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.ru

В Рыбинске насмерть сбили пенсионерку

Источник:

Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.ru

В Рыбинске Ярославской области грузовик-манипулятор «Вольво», за рулем которого находился 38-летний водитель, насмерть сбил 82-летнюю женщину-пешехода. ДТП произошло в полдень 21 декабря на Переборском тракте, у дома № 1А.

По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Видео с места аварии

Источник:

Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.ru

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители призвали водителей при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу необходимо снижать скорость, быть готовым к появлению пешеходов на проезжей части. А пешеходам необходимо убедиться в безопасности перехода дороги.

Напомним, в Ярославле вечером 15 декабря легковушка насмерть сбила пешехода. ДТП произошло на Ленинградском проспекте неподалеку от дома № 60 в Дзержинском районе.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
53 минуты
Глубоко пожилых людям тяжело переходить дорогу, особенно если до перехода далеко идти. Мог бы и затормозить, видел, что старый человек переходит.
Гость
1 час
Очередной случайный случай смерти по неосторожности. Молодец, не переживай много не дадут.
Читать все комментарии
Гость
