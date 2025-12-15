«Повис на автомобиле»: в Ярославле легковушка насмерть сбила пешехода. Видео

В Ярославле легковушка насмерть сбила пешехода Источник: Ярославль Очевидец / Telegram

В Ярославле вечером 15 декабря легковушка насмерть сбила пешехода. ДТП произошло на Ленинградском проспекте неподалеку от дома № 60 в Дзержинском районе.

«Сбит мужчина, который повис на автомобиле», — написали очевидцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

По социальным сетям стала распространяться запись с последствиями аварии. На ней видно, что на крыше стоящей на месте машины лежит человек.

Последствия аварии попали на видео Источник: Ярославль Очевидец / Telegram

В Госавтоинспекции Ярославской области рассказали, что ДТП произошло около половины шестого вечера. «Рено Логан», за рулем которого был 42-летний водитель, сбил пешехода. По предварительным данным правоохранителей, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости регулируемой «зебры».

«Пострадавший скончался, данные о его личности уточняются», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.