Людей доставали из покореженного авто: подробности ДТП с автобусом и КАМАЗом в Ярославской области

Людей доставали из покореженного авто: подробности ДТП с автобусом и КАМАЗом в Ярославской области

В аварии погиб один человек, четверо пострадали

377
Смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком произошло в Ярославской области | Источник: УМВД России по Ярославской области

Смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком произошло в Ярославской области

Источник:

УМВД России по Ярославской области

В УМВД России по Ярославской области сообщили новые подробности ДТП, которое произошло утром 18 декабря в Гаврилов-Ямском округе. Там микроавтобус «Форд Транзит» влетел в стоящий на дороге неисправный грузовик КАМАЗ.

«В автобусе находилось пять пассажиров. Один из них погиб, один госпитализирован, два отправлены на амбулаторное лечение и одному медицинская помощь не оказывалась. Также был госпитализирован водитель автобуса», — уточнили порталу 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

В аварии погиб один человек, четверо пострадали | Источник: УМВД России по Ярославской области

В аварии погиб один человек, четверо пострадали

Источник:

УМВД России по Ярославской области

В МЧС по Ярославской области добавили, что на место происшествия выезжали сотрудники ведомства.

«Спасатели МЧС деблокировали пострадавшего и погибшего из машины», — уточнили в МЧС.

Видео с места аварии

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

Напомним, ДТП произошло в 8:14 18 декабря. По предварительной информации, 55-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Транзит», совершил наезд на стоящий на проезжей части неисправный грузовик КАМАЗ, который был обозначен знаком аварийной остановки и световой сигнализацией.

Сразу после аварии сообщалось, что один пассажир автомобиля «Форд» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель и еще один пассажир микроавтобуса были доставлены в больницу.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
