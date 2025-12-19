Людей доставали из покореженного авто: подробности ДТП с автобусом и КАМАЗом в Ярославской области

В УМВД России по Ярославской области сообщили новые подробности ДТП, которое произошло утром 18 декабря в Гаврилов-Ямском округе. Там микроавтобус «Форд Транзит» влетел в стоящий на дороге неисправный грузовик КАМАЗ.
«В автобусе находилось пять пассажиров. Один из них погиб, один госпитализирован, два отправлены на амбулаторное лечение и одному медицинская помощь не оказывалась. Также был госпитализирован водитель автобуса», — уточнили порталу 76.RU в УМВД России по Ярославской области.
В МЧС по Ярославской области добавили, что на место происшествия выезжали сотрудники ведомства.
«Спасатели МЧС деблокировали пострадавшего и погибшего из машины», — уточнили в МЧС.
Напомним, ДТП произошло в 8:14 18 декабря. По предварительной информации, 55-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Транзит», совершил наезд на стоящий на проезжей части неисправный грузовик КАМАЗ, который был обозначен знаком аварийной остановки и световой сигнализацией.
Сразу после аварии сообщалось, что один пассажир автомобиля «Форд» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель и еще один пассажир микроавтобуса были доставлены в больницу.