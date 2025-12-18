Влетели в стоящий КАМАЗ: в Ярославской области пассажир микроавтобуса погиб в ДТП

Смертельное ДТП произошло в Гаврилов-Ямском округе Ярославской области утром 18 декабря. По информации полиции, 8 час 14 мин здесь столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и грузовик КАМАЗ.
«По предварительной информации, 55-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем „Форд Транзит“, совершил наезд на стоящий на проезжей части неисправный грузовик КАМАЗ», — рассказали в Госавтоинспекции по Ярославской области.
Правоохранители уточнили, что сломанный автомобиль был обозначен знаком аварийной остановки и световой сигнализацией.
«В результате ДТП пассажир автомобиля „Форд“ скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель и еще один пассажир „Форда“ доставлены в больницу», — добавили в региональном ГИБДД.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, серьезное ДТП произошло 16 декабря в Грязовецком районе Вологодской области на границе с Ярославской. Столкнулись три грузовика. После столкновения произошло возгорание. Один человек погиб, двое были доставлены в медучреждение. Из-за аварии временно перекрывали трассу М-8.