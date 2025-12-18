Влетели в стоящий КАМАЗ: в Ярославской области пассажир микроавтобуса погиб в ДТП

Смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком произошло в Ярославской области Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Смертельное ДТП произошло в Гаврилов-Ямском округе Ярославской области утром 18 декабря. По информации полиции, 8 час 14 мин здесь столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и грузовик КАМАЗ.

«По предварительной информации, 55-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем „Форд Транзит“, совершил наезд на стоящий на проезжей части неисправный грузовик КАМАЗ», — рассказали в Госавтоинспекции по Ярославской области.

Правоохранители уточнили, что сломанный автомобиль был обозначен знаком аварийной остановки и световой сигнализацией.

Видео от ГИБДД Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Форд“ скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель и еще один пассажир „Форда“ доставлены в больницу», — добавили в региональном ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.