В Ярославле компанию оштрафовали после крупного пожара в промзоне

В Ярославле компанию оштрафовали после крупного пожара в промзоне

Какие нарушения были обнаружены

В Ярославле фирме выписали штраф после пожара в промзоне

В Ярославле компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Это произошло после осеннего инцидента в промзоне на Полушкиной Роще, 11. Возгорание началось около половины третьего ночи 2 сентября. Возгорание удалось погасить к 12:49 этого же дня.

Как позднее рассказали в МЧС, на открытой площадке горели аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на площади 600 квадратных метров. Огонь тушили 68 спасателей.

В декабре 2025 года в прокуратуре Ярославской области раскрыли новые детали о ЧП.

«Владелец складской площадки не обеспечил ее категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности. В ряде складских помещений отсутствовали системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, знаки пожарной безопасности, обозначающие, в том числе, пути эвакуации и эвакуационные выходы», — рассказали правоохранители.

После проверки прокуратура Ленинского района внесла руководителю организации-владельца складских помещений представление, с требованием устранить нарушения. Также в отношении компании и директора возбудили дела об административном правонарушении по ч.1ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

«По итогам их рассмотрения юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, директору — в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Постановления вступили в законную силу. Вопросы уплаты штрафов и окончательного устранения нарушений поставлены прокурором района на контроль», — уточнили в прокуратуре.

Ранее мы подробно рассказывали о ЧП в промзоне и публиковали видео с места пожара.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар Штраф Батарейки Прокуратура
