НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +13

4 м/c,

сев.

 749мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,43
EUR 94,38
Пожар в промзоне. Видео
Сбер вернул оплату айфоном
Ожидается опасная погода
Ярославский бренд покорил Россию
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Причина утренних пробок
Какие обследования пройти осенью
Построят новый мост через Волгу
Пришвартовался белоснежный теплоход
Ярославец — о жизни без зрения
Происшествия «Такой пожар в области первый»: стали известны подробности ЧП в промзоне в Ярославле. Видео

«Такой пожар в области первый»: стали известны подробности ЧП в промзоне в Ярославле. Видео

Публикуем кадры работы спасателей

1 507
2 комментария
Ночью в промзоне в Ярославле случился пожар | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramНочью в промзоне в Ярославле случился пожар | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Ночью в промзоне в Ярославле случился пожар

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославле полностью ликвидировали пожар в промзоне на Полушкиной Роще, 11. Огонь вспыхнул около половины третьего 2 сентября. Возгорание удалось погасить к 12:49 этого же дня.

«На месте работают дознаватели, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщали спасатели, на открытой площадке на территории промзоны горели аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на площади 600 квадратных метров. К тушению огня были подключены 68 специалистов и 23 единицы техники.

Пожар ликвидировали

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

«Такой пожар в Ярославской области — первый, так как происходило горение аккумуляторов, использованных батареек. Было множество хлопков от батареек. Личный состав работал под бронещитом. Едкий дым распространялся по центру Ярославля», — сообщил Сергей Борковский, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Государственной противопожарной службе.

Кадры с места происшествия

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Пожар случился на открытой площадке склада хранения батареек, аккумуляторов, химически обработанных веществ | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramПожар случился на открытой площадке склада хранения батареек, аккумуляторов, химически обработанных веществ | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Пожар случился на открытой площадке склада хранения батареек, аккумуляторов, химически обработанных веществ

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramПлощадь возгорания составила около 600 квадратных метров | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

В тушении пожара принимали участие 68 спасателей личного состава и 28 единиц техники | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramВ тушении пожара принимали участие 68 спасателей личного состава и 28 единиц техники | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В тушении пожара принимали участие 68 спасателей личного состава и 28 единиц техники

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

К 05:28 пожар локализовали | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramК 05:28 пожар локализовали | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

К 05:28 пожар локализовали

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

А к 12:49 полностью ликвидировали пожар | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramА к 12:49 полностью ликвидировали пожар | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

А к 12:49 полностью ликвидировали пожар

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Промзона
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
24 минуты
Уважаемое издательство, прошу исправить ошибку. Пожар был про адресу Проспект октября 78, горел завод по утилизации батареек "Национальная Экологическая Компания"(НЭК). К сожалению по фото видно, что было нарушено хранение опасных отходов второго класса опасности, а именно разных видов АКБ.
Гость
39 минут
Да уж...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление