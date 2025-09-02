«Такой пожар в области первый»: стали известны подробности ЧП в промзоне в Ярославле. Видео

В Ярославле полностью ликвидировали пожар в промзоне на Полушкиной Роще, 11. Огонь вспыхнул около половины третьего 2 сентября. Возгорание удалось погасить к 12:49 этого же дня.
«На месте работают дознаватели, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
Как ранее сообщали спасатели, на открытой площадке на территории промзоны горели аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на площади 600 квадратных метров. К тушению огня были подключены 68 специалистов и 23 единицы техники.
«Такой пожар в Ярославской области — первый, так как происходило горение аккумуляторов, использованных батареек. Было множество хлопков от батареек. Личный состав работал под бронещитом. Едкий дым распространялся по центру Ярославля», — сообщил Сергей Борковский, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Государственной противопожарной службе.