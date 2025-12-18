Подъехали пожарные, людей эвакуировали: что случилось в Заволжском отделе полиции в Ярославле

К Заволжскому ОМВД Ярославля на проспекте Авиаторов днем 18 декабря стянулись пожарные. В соцсетях сообщают, что из здания эвакуировали людей.
«Предположительно возгорание на третьем этаже здания», — сообщается в соцсетях.
В пресс-службе УМВД России по Ярославской области информацию о происшествии опровергли.
«По данному адресу проходят пожарные учения», — объяснили в полиции.
Напомним, вечером 14 декабря к девятиэтажке на улице Саукова, 19 в Заволжском районе Ярославля съехались пожарные машины. Очевидцы делились кадрами с места в социальных сетях. В МЧС сообщили, что поступал сигнал о возможном возгорании. Однако, как оказалось, ЧП не было.
Ранее, вечером 12 декабря, пожар случился на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском. По предварительной информации возгорание могло произойти в общежитии. Огонь повредил кровлю здания и перекрытия и комнаты второго этажа Обошлось без пострадавших. По предварительной версии, причина пожара — аварийный режим работы электросети.