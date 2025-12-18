НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Подъехали пожарные, людей эвакуировали: что случилось в Заволжском отделе полиции в Ярославле

Подъехали пожарные, людей эвакуировали: что случилось в Заволжском отделе полиции в Ярославле

Комментарий правоохранителей

В Ярославле сотрудники и посетители покинули здание заволжского отдела полиции | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле сотрудники и посетители покинули здание заволжского отдела полиции | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле сотрудники и посетители покинули здание заволжского отдела полиции

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

К Заволжскому ОМВД Ярославля на проспекте Авиаторов днем 18 декабря стянулись пожарные. В соцсетях сообщают, что из здания эвакуировали людей.

«Предположительно возгорание на третьем этаже здания», — сообщается в соцсетях.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области информацию о происшествии опровергли.

«По данному адресу проходят пожарные учения», — объяснили в полиции.

Кадры с места

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Напомним, вечером 14 декабря к девятиэтажке на улице Саукова, 19 в Заволжском районе Ярославля съехались пожарные машины. Очевидцы делились кадрами с места в социальных сетях. В МЧС сообщили, что поступал сигнал о возможном возгорании. Однако, как оказалось, ЧП не было.

Ранее, вечером 12 декабря, пожар случился на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском. По предварительной информации возгорание могло произойти в общежитии. Огонь повредил кровлю здания и перекрытия и комнаты второго этажа Обошлось без пострадавших. По предварительной версии, причина пожара — аварийный режим работы электросети.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожарные учения Полиция Эвакуация
