Подъехали пожарные, людей эвакуировали: что случилось в Заволжском отделе полиции в Ярославле

В Ярославле сотрудники и посетители покинули здание заволжского отдела полиции Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

К Заволжскому ОМВД Ярославля на проспекте Авиаторов днем 18 декабря стянулись пожарные. В соцсетях сообщают, что из здания эвакуировали людей.

«Предположительно возгорание на третьем этаже здания», — сообщается в соцсетях.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области информацию о происшествии опровергли.

«По данному адресу проходят пожарные учения», — объяснили в полиции.

Кадры с места Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Напомним, вечером 14 декабря к девятиэтажке на улице Саукова, 19 в Заволжском районе Ярославля съехались пожарные машины. Очевидцы делились кадрами с места в социальных сетях. В МЧС сообщили, что поступал сигнал о возможном возгорании. Однако, как оказалось, ЧП не было.