«Много пожарных машин»: к девятиэтажке в крупнейшем районе Ярославля стянулись спасатели. Что случилось

Вечером 14 декабря к девятиэтажке на улице Саукова, 19 в Заволжском районе Ярославля съехались машины пожарных. Очевидцы делились кадрами с места в социальных сетях.
«Заволга. Проспект Машиностроителей. Недалеко от „Яркого“ много пожарных машин», — написали горожане в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».
В ГУ МЧС по Ярославской области корреспонденту 76.RU рассказали: никаких ЧП на месте зарегистрировано не было. Спасатели выезжали на место из-за поступившего вызова.
«Выезжали четыре единицы техники и 13 человек личного состава для проверки на Саукова 19, вызов ложный», — уточнили в МЧС.
Напомним, в Ярославской области вечером 12 декабря начался пожар на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском. Горело здание местного общежития. Потушить пламя удалось лишь спустя несколько часов, к счастью, во время ЧП никто не пострадал.