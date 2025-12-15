«Много пожарных машин»: к девятиэтажке в крупнейшем районе Ярославля стянулись спасатели. Что случилось

В Ярославле к жилой девятиэтажке стянулись машины МЧС Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Вечером 14 декабря к девятиэтажке на улице Саукова, 19 в Заволжском районе Ярославля съехались машины пожарных. Очевидцы делились кадрами с места в социальных сетях.

«Заволга. Проспект Машиностроителей. Недалеко от „Яркого“ много пожарных машин», — написали горожане в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

В ГУ МЧС по Ярославской области корреспонденту 76.RU рассказали: никаких ЧП на месте зарегистрировано не было. Спасатели выезжали на место из-за поступившего вызова.

«Выезжали четыре единицы техники и 13 человек личного состава для проверки на Саукова 19, вызов ложный», — уточнили в МЧС.