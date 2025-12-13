Тушили до утра: в Ярославской области произошел пожар в Никитском монастыре. Видео

В Ярославской области произошел пожар в Никитском монастыре Источник: Дмитрий Зяблицкий / Vk.com

В Ярославской области вечером 12 декабря начался пожар на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском. Сообщение о возгорании на Запрудной улице, 19 поступило в МЧС в 21:40. Там расположено общежитие при монастыре.

На место выезжали 18 спасателей на шести спецмашинах. Глава Переславль-Залесского округа Дмитрий Зяблицкий рассказал, что для ликвидации пожара привлекали дополнительные силы.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям МЧС, пожарных подразделений, а также привлечению дополнительного расчёта воинской части, возгорание удалось быстро локализовать. Пострадавших нет. Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам экстренных служб за профессионализм, самоотверженность и оперативность. Благодаря вашей работе удалось предотвратить распространение огня и сохранить исторический объект», — говорится в посте в его социальных сетях.

Обошлось без пострадавших Источник: МЧС России по Ярославской области / MAX

Пожарные тушили огонь несколько часов Источник: Дмитрий Зяблицкий / Vk.com

В МЧС рассказали, что полностью потушить пламя удалось спустя несколько часов, в 2:19. Пожар повредил кровлю на площади 250 квадратных метров, перекрытия второго этажа на площади 170 квадратных метров, а также комнаты второго этажа на площади 170 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.