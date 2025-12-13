НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

облачно, без осадков

ощущается как -12

7 м/c,

с-з.

 749мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Пожар в монастыре
«Умные решения»
Девушка погибла в ДТП
На чем зарабатывает ярославская блогер
Перекрыли трассу из-за смертельного ДТП
Экстренное предупреждение о погоде
Что происходит в Ярославле - онлайн
Отражена атака БПЛА
Происшествия Тушили до утра: в Ярославской области произошел пожар в Никитском монастыре. Видео

Тушили до утра: в Ярославской области произошел пожар в Никитском монастыре. Видео

Горело здание общежития

937
В Ярославской области произошел пожар в Никитском монастыре | Источник: Дмитрий Зяблицкий / Vk.comВ Ярославской области произошел пожар в Никитском монастыре | Источник: Дмитрий Зяблицкий / Vk.com

В Ярославской области произошел пожар в Никитском монастыре

Источник:

Дмитрий Зяблицкий / Vk.com

В Ярославской области вечером 12 декабря начался пожар на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском. Сообщение о возгорании на Запрудной улице, 19 поступило в МЧС в 21:40. Там расположено общежитие при монастыре.

На место выезжали 18 спасателей на шести спецмашинах. Глава Переславль-Залесского округа Дмитрий Зяблицкий рассказал, что для ликвидации пожара привлекали дополнительные силы.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям МЧС, пожарных подразделений, а также привлечению дополнительного расчёта воинской части, возгорание удалось быстро локализовать. Пострадавших нет. Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам экстренных служб за профессионализм, самоотверженность и оперативность. Благодаря вашей работе удалось предотвратить распространение огня и сохранить исторический объект», — говорится в посте в его социальных сетях.

Обошлось без пострадавших

Источник:

МЧС России по Ярославской области / MAX

Пожарные тушили огонь несколько часов | Источник: Дмитрий Зяблицкий / Vk.comПожарные тушили огонь несколько часов | Источник: Дмитрий Зяблицкий / Vk.com

Пожарные тушили огонь несколько часов

Источник:

Дмитрий Зяблицкий / Vk.com

В МЧС рассказали, что полностью потушить пламя удалось спустя несколько часов, в 2:19. Пожар повредил кровлю на площади 250 квадратных метров, перекрытия второго этажа на площади 170 квадратных метров, а также комнаты второго этажа на площади 170 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

«Дознавателями МЧС России рассматривается предварительная причина — аварийный режим работы электросети», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Никитский монастырь Пожар Общежитие Переславль-Залесский
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
27 минут
Мда Переславль все чаще становится огненной стихии, и пожаров где нет даже элементарно системы противопожарной системы безопасности, и это уже не первый случай, вспомнить тот же берендейвский музей, может противопожарной службе проверить безопасность
Гость
7 минут
Очень жаль что такое случилось!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление