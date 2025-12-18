Беспилотники ударили по танкеру в ростовском порту: из-за атаки начался пожар и погибли люди

Дроны также попали в жилые дома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)

В ночь на 18 декабря беспилотники атаковали Россию. Под массовые удары попала Ростовская область. Там дроны влетели в танкер и новостройки. Известно о нескольких погибших.

Как сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин, БПЛА ударили по танкеру, что привело к пожару.

«Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь добавил, что в Ростове-на-Дону из-за атак пострадало два корпуса новостройки. Информация о пострадавших уточняется. В Батайске загорелись два частных дома. Медицинская помощь понадобилась четверым местным жителям.

По данным Минобороны, кроме того, с 20:00 до 23:00 мск 17 декабря средства ПВО уничтожили 30 дронов:

17 — над территорией Республики Крым;

13 — над акваторией Черного моря.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.