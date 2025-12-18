НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Беспилотники ударили по танкеру в ростовском порту: из-за атаки начался пожар и погибли люди

Беспилотники ударили по танкеру в ростовском порту: из-за атаки начался пожар и погибли люди

Жертвы есть среди экипажа судна

445
Дроны также попали в жилые дома | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)Дроны также попали в жилые дома | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)

Дроны также попали в жилые дома

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)

В ночь на 18 декабря беспилотники атаковали Россию. Под массовые удары попала Ростовская область. Там дроны влетели в танкер и новостройки. Известно о нескольких погибших.

Как сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин, БПЛА ударили по танкеру, что привело к пожару.

«Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь добавил, что в Ростове-на-Дону из-за атак пострадало два корпуса новостройки. Информация о пострадавших уточняется. В Батайске загорелись два частных дома. Медицинская помощь понадобилась четверым местным жителям.

По данным Минобороны, кроме того, с 20:00 до 23:00 мск 17 декабря средства ПВО уничтожили 30 дронов:

  • 17 — над территорией Республики Крым;

  • 13 — над акваторией Черного моря.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
