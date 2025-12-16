НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Назвали причину ДТП с автобусом и автомобилем в Ярославле

Назвали причину ДТП с автобусом и автомобилем в Ярославле

В ГИБДД прокомментировали дорожное происшествие

287
Назвали предварительную причину ДТП с автобусом и автомобилем | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramНазвали предварительную причину ДТП с автобусом и автомобилем | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Назвали предварительную причину ДТП с автобусом и автомобилем

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Госавтоинспекции Ярославской области назвали предварительную причину ДТП с автобусом и автомобилем «Фольксваген» в Ярославле. Авария произошла 16 декабря в 11:30 на улице Куропаткова — на мосту через реку Нору. Автомобиль развернуло поперек дороги, у автобуса была повреждена передняя часть.

«По предварительной информации, водитель автомобиля „Фольксваген Транспортер“ не справилась с управлением, произвела выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автобусом», — прокомментировали в ГИБДД.

Комментарий ГИБДД

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

По данным правоохранителей, в ДТП пострадали женщина-водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», а также два пассажира автобуса, в том числе 14-летний подросток. Они были госпитализированы.

Из-за аварии меняли маршруты движения пять автобусов — № 6, 10, 66, 70 и 77. Они объезжают место ДТП по улице Большой Норской.

Также 16 декабря произошла смертельная авария на границе Ярославской и Вологодской областей. Из-за ДТП временно перекрывали трассу М8.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
