Трассу М-8 перекрыли на границе Ярославской и Вологодской областей из-за ДТП

Там столкнулись три грузовика

1 005
Кадры страшного ДТП на границе Ярославской и Вологодской областей

Трассу М-8 перекрыли на границе Ярославской и Вологодской областей из-за ДТП с тремя грузовиками. Авария произошла около 15 часов 16 декабря в Грязовецком районе Вологодской области.

«Предварительно на данный момент известно, что на 378 километре трассы М-8 произошло столкновение трех грузовых автомобилей. После столкновения произошло возгорание. Один человек погиб, двое доставлены в медучреждение», — сообщили порталу 76.RU в УМВД России по Вологодской области.

Трасса М-8 частично перекрыта

В ФКУ Упрдор «Холмогоры» добавили, что с 15:05 трасса была перекрыта полностью, с 16:20 организовали реверсивное движение по одной полосе. В вологодской полиции уточнили, что в месте ДТП на дороге работают регулировщики.

Напомним, в Ярославле 16 декабря произошло ДТП с автобусом и легковушкой на мосту через реку Нору в Дзержинском районе. Известно, что в аварии пострадала водитель автомобиля и несколько пассажиров автобуса, среди которых есть 14-летний подросток. Из-за аварии у пяти ярославских автобусов временно поменяли маршруты.

Обновление информации

В ФКУ Упрдор «Холмогоры» сообщили, что с 17:30 16 декабря движение на трассе М8 происходит в штатном режиме.

Комментарии
Гость
1 час
Сколько горя! Дороги не убраны, все спешат.
Рекомендуем