В Ярославле изменили маршруты движения пяти автобусов из-за ДТП

Из-за ДТП в Ярославле автобусы поменяли маршруты Источник: читатель 76.RU

В Ярославле изменили маршруты движения нескольких автобусов из-за ДТП. Авария произошла на улице Куропаткова на мосту через реку Нору в 11:55 16 декабря. Здесь столкнулись автобус № 10 и автомобиль «Фольксваген». В результате автомобиль развернуло поперек дороги, автобус остановился у обочины — у него помята передняя часть.

«В связи с ДТП заблокировано движение автотранспорта на этом участке. Автобусы, следующие по маршрутам № 6, 10, 66, 70 и 77, объезжают место ДТП по улице Большой Норской. Объезд будет действовать до устранения последствий аварии», — рассказали порталу 76.RU в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

Видео с места ДТП Источник: читатель 76.RU

Напомним, по информации полиции, в аварии пострадало три человека: женщина-водитель из автомобиля «Фольксваген», а также два пассажира автобуса, среди которых был 14-летний подросток. Известно, что пассажирам автобуса оказана медицинская помощь, водителя автомобиля увезли в больницу.