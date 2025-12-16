В Ярославле произошло ДТП с автобусом и машиной: пострадали пассажиры и водитель

В Ярославле произошло ДТП с автобусом Источник: читатели 76.RU

В Ярославле три человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в районе Норского. Авария произошла в 11:55 16 декабря на улице Куропаткова — на мосту через реку Нору. Столкнулись желтый «Яавтобус» № 10 и автомобиль «Фольксваген».

На кадрах с места аварии видно, что автомобиль развернуло поперек дороги. У автобуса повреждена передняя часть.

«Водителя автомобиля — женщину — зажало в кабине, вызывали в МЧС», — рассказал порталу 76.RU очевидец происшествия.

По его словам, в автобусе ехало много школьников.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадала водитель „Фольксвагена“ — 48-летняя женщина. Она доставлена в больницу. А также двое пассажиров автобуса, в том числе 14-летний подросток — им оказана медицинская помощь», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Автомобиль развернуло поперек дороги Источник: читатель 76.RU

Перевозчиком на маршруте № 10 является компания «Транспорт Ярославии». По их информации, в результате столкновения автобуса и автомобиля пострадали четыре человека, всем оказана медицинская помощь.

«Предварительная информация указывает на то, что водитель автомобиля выехал на встречную полосу. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование. Мы сотрудничаем с ними для выяснения всех обстоятельств происшествия», — сообщили в компании.