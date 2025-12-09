НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Думал всё, вот он последний день»: жители ивановской деревни рассказали, как застали крушение самолета

ЧП произошло 9 декабря

В Ивановской области разбился самолет

В Ивановской области разбился самолет

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Жители Ивановской области рассказали 76.RU, как увидели крушение самолета Ан-22. Трагедия произошла утром 9 декабря.

Корреспондент 76.RU выехал на место ЧП и пообщался с жителями деревни Иванково, рядом с которой случилась трагедия.

«Я возвращалась из Малинников (близлежащая к Иванково деревня. — Прим. ред.), шла по дороге потихоньку. Уже практически подошла к деревне и услышала такой неимоверный грохот, — вспоминает Анна (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.). — Я даже вспомнила момент из фильмов, где показывают, как началась война. Гул был очень сильным».

Анна поделилась, что сначала услышала громкий звук, а после заметила вблизи пролетающий самолет.

«Вижу, справа от меня летит огромный самолет. Его было видно очень хорошо. Он летел передо мной. Я понимала, что он упадет на этот лес, потому что летел низко», — рассказала местная жительница.

Испугалась, так как понимала, что сейчас будет либо пожар, либо взрыв. Я села, сгруппировалась.

Анна

жительница деревни Иванково Ивановской области, недалеко от которой разбился самолет

Звуки отдалились, Анна встала, огляделась, ничего не увидев, пошла домой.

«Дыма и ничего такого не было. Подумала: „Ну мало ли, — может, сейчас учения“. Я всю дорогу шла, ничего не видела. Пришла домой, поставила себе кофе, а через минут 20 ко мне пришел сосед, рассказал, что у нас самолет упал», — поделилась Анна.

«Вылетел из тумана»

Михаил был в ванной, когда услышал оглушающий гул. Его дом находится на береговой линии, примерно в 150 метрах от места крушения самолета.

«Звук услышал где-то в 11 утра. Я думал всё, вот он последний день. Вышли посмотреть. Взяли лодку и подплыли туда. Но там уже одни обломки были. Метров 15 осмотрели и вернулись. Дальше стали подъезжать машины спасателей», — рассказал Михаил.

Крушение самолета увидел еще один местный житель — Юрий.

«[Самолет] вылетел из тумана и упал в речку. Прямо на реке. Доплыли на лодке, от фюзеляжа всё плавало. Звука не было, я просто ошалел, он практически на меня [летел], 10 метров над липами. Я ничего не понимал», — отметил Юрий.

В Следственном комитете сообщили, что все члены экипажа погибли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил подготовки к полетам»).

Всё, что известно о трагедии, мы собираем в нашей онлайн-трансляции.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Крушение самолета Ивановская область
