«Упал на берегу»: в правительстве Ивановской области прокомментировали крушение самолета Ан-22

Больше года назад, 12 марта 2024 года, в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ил-76. Тогда в Минобороны РФ сообщали, что самолет упал при взлете с военного аэродрома, затем начался пожар.

Пилоты увели горящий самолет от жилых домов, благодаря чему населенные пункты не пострадали.

Предварительной причиной авиакатастрофы называли возгорание одного из четырех двигателей. Погибли 16 человек.