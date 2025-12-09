«Упал на берегу»: в правительстве Ивановской области прокомментировали крушение самолета Ан-22

9 декабря в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. В этой онлайн-трансляции собираем всё, что известно о ЧП.
В июне 2024 года в СМИ появилась информация о том, что с 2024 года Военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил (ВТА ВКС) РФ прекращает эксплуатацию Ан-22. Об этом также писали в ТАСС со ссылкой на командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.
Так выглядит самолет Ан-22 «Антей».
Самолет назван в честь героя греческой мифологии. Антей — это великан, сын Посейдона и Геи.
Больше года назад, 12 марта 2024 года, в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ил-76. Тогда в Минобороны РФ сообщали, что самолет упал при взлете с военного аэродрома, затем начался пожар.
Пилоты увели горящий самолет от жилых домов, благодаря чему населенные пункты не пострадали.
Предварительной причиной авиакатастрофы называли возгорание одного из четырех двигателей. Погибли 16 человек.
Что известно о ЧП — коротко
Что известно о ЧП в Ивановской области:
как уточнили в Минобороны РФ, военно-транспортный самолет поднялся в воздух для облета после ремонта;
на борту, предварительно, находилось семь человек;
по данным главы Ивановского муниципального округа Сергея Низова, обломки нашли недалеко от реки Уводьстрой на территории деревни Иванково;
в результате происшествия населенные пункты не пострадали, сообщили в администрации Ивановской области;
на месте работают спецслужбы, а также сотрудники МЧС;
также направлена комиссия Воздушно-космических сил России;
расследование находится под особым контролем.
Глава Ивановского муниципального округа Сергей Низов рассказал MSK1.RU, где именно рухнул самолет и что сейчас творится на месте происшествия.
«Было сообщение о деревне Иванково. Сейчас там работают спецслужбы, органы, МЧС, — заявил глава округа. — Он упал на берегу, в 20 метрах от реки Уводьстрой. Жители ничего не слышали и не видели. Сейчас там не разрешено ничего. Я на месте нахожусь».
В правительстве Ивановской области прокомментировали крушение самолета.
«Населенные пункты в результате происшествия не пострадали. На месте организован оперативный штаб. Ведется поисково-спасательная операция. Для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту крушения вылетела комиссия ВКС России», — указано в сообщении правительства Ивановской области.
На месте авиакатастрофы также работают подразделения МЧС России.
Транспортный самолет Ан-22 «Антей» был разработан в 1960-х годах. Предназначался для перевозки на большие расстояния тяжелой крупногабаритной техники и войск, высадки воздушных десантов, транспортировки раненых. Введен в эксплуатацию с 1969 года.
Длина самолета — 57,3 м; высота — 12,5 м; размах крыла — 64,4 м.
Предварительно, самолет упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа.
По предварительным данным ТАСС, на борту находилось семь человек.
РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщает, что самолет потерпел крушение во время облета после проведенного ремонта.