Происшествия Военный самолет упал в Ивановской области. Фрагменты нашли в воде

Военный самолет упал в Ивановской области. Фрагменты нашли в воде

На месте работают экстренные службы

690
фото из архива | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUфото из архива | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

фото из архива

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ивановской области разбился самолет, инцидент произошёл в Фурмановском районе. На борту находилось семь членов экипажа, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, в авиакатастрофу попал военно-транспортный самолет Ан-22.

Ан-22 «Антей» был последним действующим самолетом такого типа в Вооружённых силах РФ — они эксплуатировались с 1969 года. Первый полет судна состоялся в 1974 году, а летом этого года его вывели из состава ВКС.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших пока отсутствует. Самолет, предположительно, упал в районе Уводьского водохранилища. Фрагменты самолета найдены на воде, сообщают оперативные службы. Известно, что Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

Обновлено (13:04 по мск)

В Минобороны подтвердили, что самолет принадлежал Вооружённым силам РФ. Там сообщили, что крушение произошло в безлюдном месте. Сразу после получения информации о ЧП к месту падения была направлена поисково-спасательная команда. В настоящее время специалисты выясняют судьбу членов экипажа.

Расследование происшествия находится под особым контролем. К месту крушения срочно направляется комиссия Воздушно-космических сил России.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Авиакатастрофа Военный самолет Крушение Минобороны
Гость
45 минут
А почему на фото истребитель? Лень было картинку искать? Научитесь уже работать, стыдно девочки.
с++
29 минут
Как то кучно пошло в конце года. Только недавно развалился стартовый стол на Байконуре и Россия утратила возможность запускать пилотируемые Союзы и вынуждена просить США возить своих космонавтов на МКС, теперь это...
