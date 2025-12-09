«Работают спецслужбы и МЧС»: глава Ивановского округа сделал заявление после крушения самолета Ан-22

Самолеты Ан-22 используются не только для нужд Минобороны Источник: Павел Аджигильдяев / wikimedia.org

9 декабря в Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ан-22, относящийся к Минобороны РФ. Инцидент произошел на границе Фурмановского и Ивановского районов, в районе Уводьского водохранилища. По данным ТАСС, на борту находилось семь членов экипажа. В Минобороны уточнили, что самолет разбился в безлюдном месте — туда направлена поисково-спасательная команда.

Глава Ивановского муниципального округа Сергей Низов рассказал MSK1.RU, где именно рухнул самолет и что сейчас творится на месте происшествия.

«Было сообщение о деревне Иванково. Сейчас там работают спецслужбы, органы, МЧС, — заявил глава округа. — Он упал на берегу, в 20 метрах от реки Уводьстрой. Жители ничего не слышали и не видели. Я на месте нахожусь».

Расследование происшествия находится под особым контролем. К месту крушения направляется комиссия Воздушно-космических сил России.

В администрации Ивановской области также прокомментировали ситуацию.

«Как сообщили в Минобороны РФ, в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Населенные пункты в результате происшествия не пострадали, — сообщили в администрации региона. — На месте организован оперативный штаб. Ведется поисково-спасательная операция. Для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту крушения вылетела комиссия ВКС России. На месте авиационного происшествия также работают подразделения МЧС России».