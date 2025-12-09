НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Крушение самолета Ан-22 в Ивановской области «Работают спецслужбы и МЧС»: глава Ивановского округа сделал заявление после крушения самолета Ан-22

Фрагменты борта нашли в воде

«Работают спецслужбы и МЧС»: глава Ивановского округа сделал заявление после крушения самолета Ан-22

Фрагменты борта нашли в воде

344
Самолеты Ан-22 используются не только для нужд Минобороны

Источник: Павел Аджигильдяев / wikimedia.org

Самолеты Ан-22 используются не только для нужд Минобороны

Источник:

Павел Аджигильдяев / wikimedia.org

9 декабря в Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ан-22, относящийся к Минобороны РФ. Инцидент произошел на границе Фурмановского и Ивановского районов, в районе Уводьского водохранилища. По данным ТАСС, на борту находилось семь членов экипажа. В Минобороны уточнили, что самолет разбился в безлюдном месте — туда направлена поисково-спасательная команда.

Глава Ивановского муниципального округа Сергей Низов рассказал MSK1.RU, где именно рухнул самолет и что сейчас творится на месте происшествия.

«Было сообщение о деревне Иванково. Сейчас там работают спецслужбы, органы, МЧС, — заявил глава округа. — Он упал на берегу, в 20 метрах от реки Уводьстрой. Жители ничего не слышали и не видели. Я на месте нахожусь».

Расследование происшествия находится под особым контролем. К месту крушения направляется комиссия Воздушно-космических сил России.

В администрации Ивановской области также прокомментировали ситуацию.

«Как сообщили в Минобороны РФ, в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Населенные пункты в результате происшествия не пострадали, — сообщили в администрации региона. — На месте организован оперативный штаб. Ведется поисково-спасательная операция. Для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту крушения вылетела комиссия ВКС России. На месте авиационного происшествия также работают подразделения МЧС России».

Больше подробностей об авиакатастрофе мы публикуем в онлайн-трансляции.

Что известно о крушении самолета в Ивановской области

Вера Борисова

Корреспондент MSK1.RU
Вера Борисова
Корреспондент MSK1.RU
Анастасия Вязигина

заместитель главного редактора
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Крушение самолета Минобороны Ивановская область
Гость
Чёто в последнее время всё падает. Что нe падает-то горит. Что не горит- то тонет. Что не тонет- затевает "движухи"...
Вот и лишились мы очередного наследия Великой страны. Заменить-то есть чем? Или опять ждём 2030?
