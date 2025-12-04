Пожарные и скорая съехались к многоэтажке в Ярославле. Что случилось

Вечером 4 декабря нескольких пожарных машин съехались к многоэтажке в Дзержинском районе Ярославля. ЧП случилось в доме на улице Труфанова, 25к2.
«Четыре пожарные машины. Потушили, пострадавших вроде нет. Как говорят, замыкание проводки в туалете», — сообщают очевидцы в соцсетях.
Ярославцы также записали на видео машину скорой помощи, которая подъезжала к дому.
Как сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, в одной из квартир загорелась розетка.
«Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали подручными средствами», — сообщили в МЧС по Ярославской области.
К месту были направлены 13 человек личного состава и 4 спецмашины. При пожаре уничтожен потолок на площади двух квадратных метров, а также повреждены домашние принадлежности.
В конце ноября в новостройке за Волгой из-за неисправности удлинителя начался пожар, в результате которого на балконе «хлопнули» баллончики с химическими жидкостями. В квартире выбило балконную раму.