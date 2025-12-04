Пожарные и скорая съехались к многоэтажке в Ярославле. Что случилось

Стало известно, что случилось в доме на Труфанова 25к2 Источник: Сергей Первунский

Вечером 4 декабря нескольких пожарных машин съехались к многоэтажке в Дзержинском районе Ярославля. ЧП случилось в доме на улице Труфанова, 25к2.

«Четыре пожарные машины. Потушили, пострадавших вроде нет. Как говорят, замыкание проводки в туалете», — сообщают очевидцы в соцсетях.

Ярославцы также записали на видео машину скорой помощи, которая подъезжала к дому.

В многоэтажке на Труфанова загорелась розетка Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Как сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, в одной из квартир загорелась розетка.

«Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали подручными средствами», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

К месту были направлены 13 человек личного состава и 4 спецмашины. При пожаре уничтожен потолок на площади двух квадратных метров, а также повреждены домашние принадлежности.