Происшествия Пожарные и скорая съехались к многоэтажке в Ярославле. Что случилось

Пожарные и скорая съехались к многоэтажке в Ярославле. Что случилось

Публикуем видео с места событий

497
Стало известно, что случилось в доме на Труфанова 25к2 | Источник: Сергей Первунский Стало известно, что случилось в доме на Труфанова 25к2 | Источник: Сергей Первунский

Стало известно, что случилось в доме на Труфанова 25к2

Источник:

Сергей Первунский

Вечером 4 декабря нескольких пожарных машин съехались к многоэтажке в Дзержинском районе Ярославля. ЧП случилось в доме на улице Труфанова, 25к2.

«Четыре пожарные машины. Потушили, пострадавших вроде нет. Как говорят, замыкание проводки в туалете», — сообщают очевидцы в соцсетях.

Ярославцы также записали на видео машину скорой помощи, которая подъезжала к дому.

В многоэтажке на Труфанова загорелась розетка

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Как сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, в одной из квартир загорелась розетка.

«Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали подручными средствами», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

К месту были направлены 13 человек личного состава и 4 спецмашины. При пожаре уничтожен потолок на площади двух квадратных метров, а также повреждены домашние принадлежности.

В конце ноября в новостройке за Волгой из-за неисправности удлинителя начался пожар, в результате которого на балконе «хлопнули» баллончики с химическими жидкостями. В квартире выбило балконную раму.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
