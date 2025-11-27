В Заволжском районе Ярославля выбило окна в многоэтажке. Что случилось

В соцсетях пишут, что на фото последствия происшествия

В поселке Красный Бор под Ярославлем в ночь на 27 ноября жители услышали хлопок. Как сообщили в региональном МЧС, в десятиэтажном доме на улице Папанина произошел пожар.

«Сообщение о загорании поступило в 23:35 26 ноября. Ликвидация пожара — в 23:45. В результате повреждена квартира на площади 33 кв. м. Есть пострадавшие», — уточнили в ведомстве.

Официальную информацию о причинах и обстоятельствах происшествия в МЧС пообещали озвучить чуть позже.

По предварительной информации источника 76.RU, в одной из квартир дома замкнуло провод от зарядного устройства.

«Рядом с ним находился баллончик для протирания контактов компьютерных проводов. Он и хлопнул», — рассказал источник.

В результате в квартире повредило оконные рамы. Сообщают, что пострадал 20-летний парень. Его увезли в больницу, но после осмотра отпустили домой.

Напомним, что период перед Новым годом и в праздничные каникулы ярославцы начинают чаще пользоваться пиротехникой. В мэрии Ярославля напомнили, что пускать фейерверки можно только на специально отведенных площадках. Мы публиковали их список.