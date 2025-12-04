Считалась тихоней: репортаж из дома в Кузбассе, где 14-летняя школьница с другом зарезала маму

Прокопьевск до сих пор не может поверить в случившееся Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU

В кузбасском городе Прокопьевске случилось нечто ужасное и трудно объяснимое. В подвале многоквартирного дома нашли изрезанное тело 36-летней Ольги Д., а вскоре по подозрению в убийстве задержали ее 14-летнюю дочь с приятелем на два года старше.

Журналист NGS42.RU Игорь Епифанцев побывал в доме, где всё произошло, и в школе, в которой училась девочка. О чём рассказали люди, знавшие семью — в репортаже наших коллег.

Рядом с этой прокопьевской школой после уроков слышны звонкие голоса детей. Ребята играют в снежки, катаются с горки, бегают по соседним гаражам — и обсуждают, как девочка, с которой они учились под одной крышей, могла жестоко убить маму. Подростки переговариваются довольно громко, а когда замечают поблизости взрослых, переходят на шепот.

Как рассказал нам с разрешения родителей одноклассник 14-летней Ани (настоящее имя изменено согласно требованиям законодательства РФ. — Прим. ред.), в школе она вела себя довольно спокойно и считалась тихоней. Близко практически ни с кем не дружила и на переменах не присоединялась к компаниям сверстниц, а предпочитала оставаться одна. Также девочка занималась каратэ.

— Училась она хорошо, в основном на четверки и пятерки. Правда, в последние месяц-два стала пропускать уроки, чего раньше не происходило, — поделился одноклассник.

Один из сотрудников школы сообщил нам, что опоздания и пропуски уроков Аня объясняла банальным просыпом и тем, что должна была присматривать дома за младшим братом. Учебную программу восьмого класса она быстро нагоняла, и ничего, всерьез внушающего тревогу, за ней не наблюдалось.

Как вспоминает одноклассник девочки, весной 2025 года у нее появился приятель на два года старше. Он учился в другом учреждении, но иногда встречал ее после уроков и провожал до дома. То же самое продолжилось после летних каникул.

— Он задиристый, с нами, то есть с одноклассниками Ани, общался свысока. Бывало, говорил обидные вещи, обзывался просто так. Мог даже устроить драку, — сетует подросток.

По версии СК, именно ухажер девочки 1 декабря помог школьнице убить ее маму в квартире дома, расположенного в 150 метрах от школы. Он якобы пришел в гости, а затем, выждав удобный момент, пара напала на женщину и изрезала ее ножом.

По словам соседей, в роковой вечер и позднее ночью в той самой квартире периодически орала музыка. Возможно, из-за этого никто не услышал жертву. В нелепой попытке скрыть содеянное убийцы протащили тело по лестнице с третьего этажа и положили в подвал, оставив по пути множество кровавых разводов.

Как говорят соседи, дверь в техпомещение была открыта, потому что дом периодически подтапливало. Сюда часто приезжала спецмашина, чтобы откачать воду с нижнего уровня. Из-за этого замок на дверь перестали ставить, но после трагедии его сразу вернули. К слову, вход в подъезд тоже беспрепятственный из-за поломки домофона.

За этой дверью бросили жертву Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Хотя подъезд помыли, в нем по-прежнему остаются следы крови Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU

По наблюдениям соседей, изначально правоохранители подозревали в убийстве женщины ее мужа Рустама И., который первым обнаружил труп в подвале. С умершей у него общий годовалый сын, а Ане мужчина приходится отчимом.

— Ольга раньше работала в пекарне, замечательно готовила. С этим мужчиной стала жить здесь года три назад, потом забеременела, родила и осталась ухаживать за ребенком дома. А он много работал вроде бы на шахте, — рассказала NGS42.RU соседка семьи по этажу. — Ничего дурного про них сказать не могу, конфликтов не видела, алкоголем они не злоупотребляли. Девочка не раз заходила к нам, общалась с моим внуком, угощала сладостями. Раньше она была прямо ребенком, а в последние год-два стало заметно, что появляется характер, все-таки переходный возраст. Но чего-то вопиющего я не замечала.

Прокопчанка родила дочь в 22 года Источник: соцсети

Другой сосед по подъезду подтвердил нам, что Ольга в семье больше занималась воспитанием детей, а Рустам — заработком. С главой семействва он общался чаще, тот не раз помогал ему по бытовым вопросам, и по словам жильца, муж погибшей — хороший человек.

По данным телеграм-канала Baza, школьница объяснила силовикам, что пошла на убийство мамы из-за ее строгости и тотального контроля. Якобы женщина постоянно требовала от дочери не гулять допоздна, вовремя делать уроки и нянчиться с младшим братом. А парень, узнав о намерениях девочки, решил поддержать ее из любовных побуждений.

Разобраться в мотивах и других деталях случившегося предстоит следователям. В СК возбудили уголовное дело об убийстве и задержали фигурантов. В ближайшее время специалисты проведут несколько экспертиз, в числе прочего их проверят на вменяемость.