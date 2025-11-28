Бывший бизнесмен на дорогом BMW задавил многодетную мать, но его осудили за умышленное убийство — как это произошло

Дорожный конфликт закончился смертью многодетной мамы и сроком за убийство для пенсионера Источник: Юрий Скулыбердин / V1.RU

Мелкий дорожный конфликт у частной школы в Волгограде закончился чудовищным наездом на многодетную мать, ее трагической смертью в больнице и реальным сроком для 74-летнего пенсионера, а в прошлом — бизнесмена. Правда осудили его не за нарушение правил ПДД, а за умышленное убийство. После громкой огласки из Александра Пака сделали убийцу и отправили его в колонию строгого режима на 11 лет. Его адвокаты уверены: если бы Екатерина Буравлева не бросилась за машиной и не держалась бы за ручку двери, трагедии можно было бы избежать. Но как можно было не заметить и не ощутить переезд взрослого человека? Почему Пак спокойно уехал по своим делам, оставив умирать женщину на глазах ее детей? Подробности — в материале V1.RU.

Мама троих детей скончалась в больнице Источник: близкие Екатерины Буравлевой 74-летнего Пака осудили за убийство Источник: Александр Пак / Facebook (принадлежит организации Meta — деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

«Она крикнула ему: „Вы вообще адекватный, мужчина? “» Жуткая авария произошла 22 октября 2024 года у частной школы-интерната «Созвездие». Екатерина Буравлева тогда приехала забирать своих детей, а Александр Пак — выкидывать мусор. На узкой дороге, заставленной машинами, водители не смогли разъехаться. Бывший бизнесмен, а сейчас уже пенсионер, на белом BMW X7 чуть царапнул черную Toyota RAV4 и поехал дальше, к мусорным бакам. Потом одна из свидетельниц на шоу Андрея Малахова рассказывала, как начинался конфликт. «22 октября я остановилась около входа, мы ждали машину и обратили внимание на громкий звук, — рассказывала Анна Карпова. — Мужчина сделал замечание женщине, что не может проехать по дороге. Она припарковалась с правой стороны, под деревьями, а он ехал навстречу. В этот момент женщина села в машину, дети пришли, и она хотела дать проехать. Но как только закрылась дверь, мужчина резко нажал на газ и задел ее бампер. Она вышла из машины, попыталась окликнуть, побежала за мужчиной и крикнула: „Илья, неси телефон“. Машина остановилась около мусорных баков. Резкий старт, она схватилась за ручку BMW, и он протащил ее. Взаимодействовали они однозначно, потому что, когда женщина крикнула ему: „Вы вообще адекватный, мужчина?“ — он достаточно громко сказал: „Адекватный“. Не видеть ее он не мог, потому что в это время выкидывал мусор и садился в машину. Не заметить женщину было невозможно».

Женщина воспитывала троих детей, которые до последнего верили, что мама выживет Источник: близкие Екатерины Буравлевой

В этот момент, когда Екатерина Буравлева держалась за ручку водительской двери машины Пака, он сделал резкий маневр «змейкой», потерявшая равновесие женщина рухнула под колеса BMW, а проехавший по ней пенсионер не остановился, а спокойно уехал дальше по своим делам. Позже в разговоре с полицейским и в суде он повторял, что ничего не видел, не слышал и не чувствовал, а откуда взялись следы женских рук на его машине, он не знает. В полиции сначала крайне сухо прокомментировали обстоятельства ДТП. «22 октября около 15:05 водитель, управляя автомобилем „БМВ Х7“, напротив дома № 38 по улице Большая совершил наезд на 40-летнюю женщину, после чего покинул место ДТП. В результате пешеход получила травмы», — сообщили в региональной полиции.

Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области

Уже когда Паку позвонила его дочь и сообщила, что его ищет полиция, он вернулся на место трагедии и рассказал, что произошло. — Эта машина начинает задом сдавать. Заехали, я начал выруливать, так сказать, объезжать. Видимо, я сам задел. А дальше я приехал к этому контейнеру, взял, вытащил мусор, выбросил. Сел в машину и двинул, всё. — Сели в машину, какие-то крики, что-то слышали? По машине кто-то стучал? — Нет, никто ничего не стучал, не кричал. Если бы что-то было, я бы, наверное, сам среагировал, вот и всё. — По факту вот этих повреждений на автомашине и на ручке двери что-нибудь можете сказать? — А что я могу сказать? Ну это я, видать, черканул. — А вот по вот этим вот следам? — А вот это я не знаю. — Скорее всего, это руками, наверное, да? — Не знаю, может, руками, да. Потому что был я совершенно в другом состоянии. «Пап, маму сбили» Муж погибшей Евгений Буравлев вспоминает о страшном дне. В момент, когда всё случилось, он был дома, ждал жену и детей. Ему позвонил сын и сказал слова, которые, со слов главы семейства, он запомнит на всю жизнь. — Я был дома. Позвонил сын и сказал: «Пап, маму сбили». 22 октября в 15:00, — говорит Евгений. — Когда вы приехали на место, что вы увидели? — спрашивает прокурор. — Примерно через пять минут я приехал. Жена лежала на асфальте на спине, поперек дороги, в луже крови. Она была без сознания, тяжело дышала и хрипела, из носа и рта текла кровь, на лбу большая ссадина… Сын сидел возле жены. И еще были посторонние люди. Я просто не помню, был в шоковом состоянии. — Как проходило лечение вашей жены? — Сначала — в 25-й больнице, потом ее перевезли в больницу имени Склифосовского в Москве. Примерно месяц и шесть дней она еще жила… — В сознание она приходила? Была возможность с ней переговорить? — У нее было смутное сознание. Она ничего не понимала…

О смерти жены Евгению сообщил сын Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Екатерину Буравлеву увезли в городскую клиническую больницу № 25 в тяжелейшем состоянии. Однако спустя неделю женщину перевели в НИИ Склифосовского. Врачи боролись за ее жизнь на протяжении месяца, однако днем 29 ноября она умерла.

«Над ним откровенно желают расправы» Изначально на Александра Пака завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП». Однако после громкого резонанса, дошедшего до федеральных телеканалов, депутатов и главы СК Александра Бастрыкина, дело переквалифицировали и обвинили пенсионера в умышленном убийстве. «Обвиняемый совершил ДТП, повредив припаркованную машину. С места происшествия решил скрыться, продолжив движение. Владелица поврежденной машины, желая пресечь административное правонарушение и зафиксировать обстоятельства случившегося, догнала водителя и обратилась к нему с законным требованием остановиться, чтобы дождаться сотрудников ГИБДД, — сообщали в региональном СК. — Обвиняемый, понимая, что женщина выполняет свой общественный долг, решил совершить ее убийство. Будучи за рулем, он видел, что потерпевшая находится рядом с его машиной и держится за ручку двери, при этом осознавал, что ее жизни угрожает опасность. Тем не менее он умышленно начал движение с резким ускорением, а затем совершил маневр, спровоцировав ее падение на проезжую часть. После этого фигурант намеренно вернул автомобиль на исходную траекторию и задним колесом совершил наезд на потерпевшую, переехав многотонным внедорожником по ее телу и голове, после чего покинул место происшествия, не оказав потерпевшей помощи».

Адвокат Пака заявлял: дело переквалифицировали из-за огласки Источник: «Человек и закон» / rutube.ru

Адвокат Александра Пака Георгий Якушев рассказывал, что дело переквалифицировали исключительно из-за острой реакции общественности. «Изменение квалификации дела, как это произошло со статьей 105 УК РФ, происходит под давлением неадекватных комментаторов, которые откровенно желают над ним расправы. Но новых доказательств никаких не появилось», — говорил адвокат. «Если бы он переехал голову, то от головы ничего бы не осталось» Уголовное дело Александра Пака рассматривал известный судья Дмитрий Туленков с участием присяжных заседателей. На этом настоял сам подсудимый. Защищали его два московских адвоката — Александр Касевич и Илья Кварталов, и два местных — Денис Факеев и Дмитрий Волков. Сторона защиты и родственники Александра Пака ни разу не давали публичных комментариев по поводу случившегося, но в разгар судебного разбирательства их позиция прозвучала в передаче «Человек и закон». «Буравлева, подбежав к машине Пака, начала бить ладонью либо кулаком по левой задней двери автомобиля. В какой-то момент она начала дергать за ручку водительской двери Пака, очевидно, что Буравлева искала конфликта. Она была крайне недовольна тем, что Пак, задев ее автомобиль, уехал с места, — говорил в передаче адвокат Касевич. — Квалификация действий Пака, она не только спорна, она бесспорно неверна. Никаких данных, свидетельствующих об умысле Пака, нет. Единственный аргумент следствия, на котором базируется обвинение, это то, что Пак поехал не прямо, а совершил некий маневр, после чего, опять же, вывернул машину. Каким образом данный маневр может свидетельствовать об умысле Пака, следствие сформулировать не смогло».

Судебный процесс над Александром Паком проходил с участием присяжных Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Родственники Александра Пака отказывались от комментариев Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Там же авторы передачи упомянули про подростка, который видел момент наезда. Однако его слова судебно-медицинский эксперт Аулов назвал «лукавством». «Ее смерть никак не связана с травмами, полученными в день ДТП. Тем более времени прошло более 28 дней. Если бы она умерла сразу, во время падения или как, тогда можно было бы о чем-то говорить, — говорит эксперт. — Он ее не мог переехать, потому что она была сбоку автомобиля. Машина поехала дальше. Она не могла быть под колесами. Скорее всего, она споткнулась и упала. Никто ее не переезжал в этом плане, а было просто падение с ускорением. Мальчик лукавил, конечно. Он не видел ничего. Если бы он переехал голову, то от головы женщины ничего бы не осталось. Она бы треснула, как арбуз. В данном случае голова целая была. Никакого переезда не было и быть не могло». «Женщина начала бегать за машиной Пака. Является ли это общественно полезным действием?» Суд присяжных единогласно признал Александра Пака виновным и не заслуживающим снисхождения. Прокурор обвиняла Пака в умышленном убийстве и просила для него 12 лет колонии строгого режима, 8 миллионов рублей в качестве моральной компенсации и конфискации орудия убийства — BMW X7 в пользу государства.

Прокурор просила 12 лет колонии строгого режима для подсудимого Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Адвокаты Пака отрицали, что это было убийство, и уточняли: потерпевшая сама нарушила ПДД. По мнению защиты, Екатерина Буравлева должна была выставить знак аварийной остановки и вызвать полицию, но вместо этого начала бегать за машиной Пака. Со слов защитника, если бы она сделала всё так, как приписывают правила дорожного движения, то наезда можно было бы избежать. «Что должна была сделать погибшая? Остановить автомобиль, выставить знаки, вызвать сотрудников ГАИ, дождаться их. Вместо этого мы получили: потерпевшая начала бегать за автомобилем Пака. Является ли это общественно полезным действием? На мой взгляд, нет. Возникает вопрос: а что было бы, если бы потерпевшая действовала согласно правилам ПДД? Был бы на нее совершен наезд, переезд? Нет, ничего бы не последовало. Каким образом доказывается косвенный умысел убийства Пака? Это ничем не доказывается», — сказал один из адвокатов Пака. «То обвинение, которое мне предъявили, это сценарий» Перед тем как судья огласил приговор, Александр Пак сказал последнее слово. «Случай ужасный, то, что всё это произошло… Уже не исправить. То обвинение, которое мне предъявили, это всё выдумано, сфантазировано, это сценарий, — заявил он в суде. — Никаких умыслов у меня не было, даже в страшном сне таких мыслей не приходит. У меня всего-навсего два глаза. Перед тем как отъехать, я обошел машину, никого рядом не было. Я глядел вправо и перед собой. Я якобы переехал… Каким образом? Говорить больше нечего. Кто мог, наврал, кто мог, сказал правду. Хотелось бы пожелать, чтобы юридическая система смотрела на эти вещи более справедливо, иначе получается какой-то сговор».

Пака приговорили к 11 годам колонии строгого режима Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Александра Пака приговорили к 11 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год, а также с трехгодичным запретом на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, и штрафу в 5 миллионов рублей. Белый BMW постановили вернуть его дочери Юлии. О Паке известно, что раньше он занимался различными видами бизнеса. То воспроизводил рыбу и водные ресурсы, то выращивал сельхозкультуры, то входил в состав учредителей фонда социальной поддержки незащищенных слоев населения «Справедливость».

«Всё меняется, если доказан умысел водителя» Автомобильный эксперт Артем Краснов объяснил: обычно ДТП, даже с тяжелыми последствиями, квалифицируется как неумышленные. Но всё меняется, если удается доказать умысел водителя. «Тяжкие ДТП у нас считаются преступлениями непредумышленными, то есть мы всегда исходим из того, что водитель не имел намерения совершить ДТП и кого-то покалечить или убить, это преступления по неосторожности. Поэтому наказания за обычное ДТП (без алкогольного опьянения и сокрытия с места) мягче, чем за умышленные преступления с такой же тяжестью последствий, — говорит Артем. — Но всё меняется, если доказан умысел водителя совершить наезд. То есть одно дело просто стукнуть человека на переходе, не заметив его, а другое — предметно его караулить, догонять и так далее. Мне трудно судить о действиях этого пенсионера — уехал ли он с психу, не оценив обстановку, или действительно хотел переехать женщину. Но чисто теоретически такая переквалификация возможна. Кстати, за ДТП с погибшим, если водитель скрылся, и так до 12 лет лишения свободы грозит».

За несколько минут до чудовищного наезда Источник: Malahov.org

При этом, как считает автомобильный эксперт, переехать человека и не заметить этого — невозможно. «Тут надо смотреть материалы суда: на чем основано решение. Слова пенсионера я бы делил на десять. Переехать человека, не заметив, невозможно. Надо в каком-то измененном состоянии быть, чтобы не заметить этого, тем более там такие тяжелые травмы: явно машина подпрыгнула, явно в зеркалах было видно, как женщина упала и так далее. Я не знаю, из чего исходит суд: может быть, записи были, судмедэкспертиза, автотехническая экспертиза и так далее. Факт умысла — это действительно территория для споров. Он мог пытаться уехать, потому что устал спорить, но сделал это неудачно. Или он специально это сделал так, чтобы нанести женщине вред. Понятно, что в голову человеку не залезешь, поэтому исходят из косвенных признаков, из показаний свидетелей, записей, экспертиз и так далее».

«Тут речь скорее о том, специально ли он поехал так, чтобы нанести женщине максимальный вред? Очень грубый пример: стояла бы женщина перед капотом, а он бы поехал и притер бы ее к столбу — тут понятна умышленность деяния. Здесь менее очевидно, но суть такая же: он поехал, видя обстановку, то есть не просто „не успел остановиться“, а предпринял какие-то действия, которые повлекли последствия. Это может быть трактовано как умысел, ибо мог бы и не ехать». «Рискованно с таким делом идти в суд присяжных» Один из адвокатов Александра Пака Денис Факеев в разговоре с корреспондентом V1.RU на вопрос, будет ли защита обжаловать приговор, от ответа воздержался. «Всю информацию вы увидите из материалов дела, которая есть в общем доступе на сайте областного суда. Комментарии дать не могу, поскольку такого волеизъявления от моего доверителя не было. Апелляционной жалобы пока нет. Больше мне вам не о чем сообщить», — сказал Денис Факеев. Известный юрист Виталий Григорьев, председатель коллегии адвокатов «ПроПраво», пояснил: обжаловать приговор в этом случае будет сложно. «Я не видел приговора и мне невозможно его оценить. Но, как и в большинстве случаев, нужны существенные нарушения норм УПК или УК, чтобы говорить о его отмене или изменении, — говорит адвокат. — На первый план выходит именно процедура проведения самого процесса. Основаниями же отмены или изменения судебных решений, вынесенных с участием коллегии присяжных заседателей, являются: существенное нарушение уголовно-процессуального закона;

неправильное применение уголовного закона;

несправедливость приговора. Следовательно, и оценка квалификации также может стать предметом рассмотрения вышестоящим судом. Суд с участием присяжных — специфический суд, надо понимать, чем он опасен. В суд присяжных, по моему мнению, с таким делом идти было очень рискованно. Уверен, что коллеги оценили все риски и имеют четкую позицию». «Она была для нас всем»

Прощались с Екатериной Буравлевой в зале на Димитриевском кладбище Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Екатерину Буравлеву похоронили на старом кладбище Ворошиловского района Волгограда. С тех событий прошел уже год, однако муж погибшей Евгений Буравлев говорит, что до сих испытывает тревогу и боль, когда приходится вспоминать о тех событиях. «Всё равно есть тревога… Непросто. Суд присяжных — это такой момент, когда могли и оправдать его. Но сложилось так, как сложилось. Результатом мы удовлетворены, — говорит Евгений. — Дети постоянно спрашивают о маме. Только разговоры про нее. Потому что она была для нас всем. Всё, что нас окружает, всё дело ее рук. В детях я вижу ее характер, ее воспитание. Такое забыть невозможно. Я ложусь с ее именем в голове и просыпаюсь. Дети, я думаю, также. Пишут ей письма, делают открытки. Младшая дочь пишет письма маме. У старшего сына появилось обостренное чувство справедливости. Хочет пойти учиться на юриста. Средний сын держит в себе, но видно, что вспоминает моменты жизни, когда мама была рядом». «Катя всегда была активной, всегда была за справедливость. Из-за своей гражданской позиции и пострадала. Просто сделала водителю замечание, — говорят подруги погибшей. — Работала организатором мероприятий, было свое ИП. Она лучезарная такая. И сердце доброе у нее. Всегда старается помочь всем. И детям в детских домах, и бездомным животным на улице», об этом рассказывала нам близкая подруга погибшей.