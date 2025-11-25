НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия В Ярославской области вынесли приговор по делу о жестоком избиении подростка

В Ярославской области вынесли приговор по делу о жестоком избиении подростка

Детали сообщили в суде

В Угличе жестоко избили 16-летнего парня | Источник: источник 76.RUВ Угличе жестоко избили 16-летнего парня | Источник: источник 76.RU

В Угличе жестоко избили 16-летнего парня

Источник:

источник 76.RU

В Угличе Ярославской области вынесли приговор по делу о жестоком избиении 16-летнего подростка. Сам инцидент случился в конце сентября 2024 года. Трое парней и девушка истязали подростка до синяков и переломов, а затем ограбили его дом.

«Дело поступило в суд с обвинением подсудимых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, однако судом установлено, что потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда 25 ноября 2025 года.

Всех четверых подсудимых признали виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с особой жестокостью, совершённом по предварительному сговору. Двое подсудимых также осуждены за кражу.

Избиение мальчика сняли на видео

Источник:

источник 76.RU

«Суд приговорил совершеннолетнего подсудимого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Девушке назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Ещё двоим подсудимым по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки два года восемь месяцев и два года шесть месяцев с испытательным сроком три года», — уточнили в Ярославском областном суде.

Молодые люди находятся под стражей. Приговор в законную силу не вступил.

На избиение юноши обращала внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Общественница заявляла, что после того, как кадры всплыли в инфополе, она направила заявление в правоохранительные органы.

Подробности избиения 16-летнего подростка ранее 76.RU рассказала очевидица произошедшего.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Избиение Подросток Уголовное дело Суд Углич
Комментарии
4
Гость
1 час
Такие наказания только стимулируют гадов совершать новые преступления.
-Митрич-
18 минут
Странный суд, странный приговор. На месте обвинения я бы подал апелляцию. Ещё бы пальцем им погрозили и ограничились бы этим.
Читать все комментарии
Гость
