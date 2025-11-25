В Ярославской области вынесли приговор по делу о жестоком избиении подростка

В Угличе Ярославской области вынесли приговор по делу о жестоком избиении 16-летнего подростка. Сам инцидент случился в конце сентября 2024 года. Трое парней и девушка истязали подростка до синяков и переломов, а затем ограбили его дом.

«Дело поступило в суд с обвинением подсудимых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, однако судом установлено, что потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда 25 ноября 2025 года.

Всех четверых подсудимых признали виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с особой жестокостью, совершённом по предварительному сговору. Двое подсудимых также осуждены за кражу.