«Всюду кровь и клочки волос»: подростка из Ярославской области до переломов избили сверстники. Видео

Подростка из Углича избили толпой Источник: источник 76.RU











Углич Ярославской области уже несколько дней кипит. В конце сентября компания сверстников жестоко избила 16-летнего парня у него же дома. В социальных сетях публикуют фотографии мальчика с заплывшим от гематом лицом (мы заблюрили их из соображений его безопасности. — Прим. ред.).

Обидчики мальчика застали его во дворе дома, где живет подросток. Избивать его начали еще на улице, а затем затащили в квартиру.

— 29 сентября утром моей сестре пришло сообщение от Коли (имя изменено. — Прим. ред.): «Настя (имя изменено. — Прим. ред.), приедь, пожалуйста, мне очень плохо», — рассказала порталу 76.RU Ольга Павлова. Именно она вызывала мальчику скорую помощь.

Испуганная девушка поехала домой к другу. Анастасия простояла под дверью квартиры, где живет Коля, около двух часов, но ей никто не открыл. Тогда она пошла к своей двоюродной сестре.

— Пока она находилась у сестры, ей написал один мальчик, который избивал Колю, и попросил выйти ее на улицу. Когда она вышла, там стояла толпа из тех лиц, кто избивал Колю. Они стали показывать ей видео, фотографии того, что они с ним сделали. И говорили: «Что, ты еще хочешь встречаться с ним? Посмотри, что мы с ним сделали». Моя сестра, не раздумывая, побежала к Коле, зашла в квартиру и увидела его лежащим без сознания на диване, — рассказала Ольга Павлова.

Девушка пыталась объяснить обидчикам, что нужно вызвать скорую помощь, но в ответ получила угрозы.

— Они ей ответили: «Если хоть кому-нибудь скажешь, мы с тобой сделаем то же самое. Будешь с ним рядом лежать». Тогда сестра сказала, что доедет до дома, возьмет вещи и будет за ним следить. Они ее отпустили из квартиры. После этого, как только она оттуда вышла, начала звонить маме и рассказывать, что случилось. В этот момент я была рядом с мамой и слышала разговор, — рассказала сестра Анастасии.

После этого Ольга с мужем сели в машину и поехали в квартиру, где жил мальчик.

— Там была эта толпа, которая над ним смеялась. Над ребенком, который лежал без сознания. Я начала кричать, они быстро оттуда убежали. Мой муж подошел к Коле и хотел прощупать пульс. Как только он коснулся его, мальчик сильно закричал и пришел в сознание. В это время я уже вызвала скорую и полицию, скорая приехала и забрала его. Полиция с меня взяла показания и уехала. В квартире повсюду была кровь и Колины клочки волос, — рассказала Ольга Павлова.

Избиение подростка подстроила бывшая девушка?

Малолетние истязатели рассылали фото и видео с избитым парнем своим приятелям. Однако материалы вышли за пределы личных переписок, теперь кадры публикуют горожане с призывом наказать его обидчиков по всей строгости закона.

Подростки снимали избиение мальчика на видео Источник: источник 76.RU

Возникает вопрос: как подростки могли решиться на такую жестокость? Бить, да еще и толпой. Одна из причин, о которой говорят знакомые парня, — конфликт с бывшей девушкой. Якобы она натравила на Колю приятелей постарше после их расставания.

— Коля раньше был с этой девушкой с видео, но они расстались. И тогда она начала гулять со взрослой компанией. И наговорила им, что якобы, когда Коля с ней встречался, он схватил ее за куртку и толкнул. Это была причина для того, чтобы избить Колю, они сами это говорили, — рассказала Ольга Павлова.

По словам Ольги, мальчик был в квартире совсем один. Его мамы в момент избиения не было рядом. Отец, по словам местных жителей, работает вахтами и присылает подростку деньги.

Что с обидчиками мальчика?

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц, а также кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Фигурантами по делу стали двое подростков 16 лет и один совершеннолетний парень.

— По данным следствия, один совершеннолетний и двое несовершеннолетних жителей Углича в результате возникшей ссоры с 16-летним подростком спровоцировали конфликт, в ходе которого нанесли последнему множественные удары. В результате преступных действий обвиняемых потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью в виде множественных ушибов и переломов, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Оказалось, что после избиения обидчики мальчика украли бытовую технику, принадлежащую подростку, и его телефон. В этом вопросе сейчас разбирается полиция, приехавшая на сообщения об избиении подростка вместе со следователями.

— Участники инцидента были установлены, доставлены в следственные органы для принятия решения в установленном законом порядке. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

9 октября прошел суд по избранию им меры пресечения. На время следствия один из обвиняемых будет находиться в СИЗО, еще двое — под домашним арестом.

Если вину подростков докажут, им может грозить до двенадцати лет лишения свободы. Так как они достигли шестнадцатилетнего возраста, по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью им придется отвечать по всей строгости закона.