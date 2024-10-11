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Происшествия «Сам колотил»: Екатерина Мизулина высказалась об избиении подростка в Ярославской области

«Сам колотил»: Екатерина Мизулина высказалась об избиении подростка в Ярославской области

Глава Лиги безопасного интернета назвала случившееся «жуткой ситуацией»

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11 комментариев

Екатерина Мизулина обратила внимание на избиение мальчика в Угличе

Вечером 11 октября глава Лиги безопасного интернета, ярославна Екатерина Мизулина высказалась об избиении подростка в Угличе Ярославской области.

— Совершенно жуткая ситуация в Угличе. Там группа подростков толпой избила сверстника, в результате чего он получил множество травм. Как утверждают СМИ, избиение произошло в качестве мести за то, что парень сам ранее унижал и колотил других школьников. Сейчас эту ситуацию обсуждает весь город, — говорится в Telegram-канале Мизулиной-младшей.

Несмотря на комментарии правоохранителей, общественный деятель дополнительно написала обращения в органы.

— Мы направили все материалы СМИ в правоохранительные органы. Видео, естественно, не публикую, шокирующие кадры, — добавила глава ЛБИ.

Екатерина Мизулина родилась в Ярославле в 1984 году, ее родители — кандидат философских наук Михаил Юрьевич и юрист, член Совета Федерации, сенатор РФ Елена Борисовна. Об образовании ярославны и местах ее работы информация не раскрывается. Известно, что она училась в Лондоне и Москве. С 2017 года Екатерина назначена на пост главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ). В последние годы Екатерина Мизулина активно следит за творчеством музыкантов и блогеров, высказывается о скандалах вокруг школ и подростков. Подробнее о деятельности главы ЛБИ мы рассказывали в этом материале.

Напомним, в конце сентября компания сверстников жестоко избила 16-летнего парня у него же дома. После избиения обидчики украли бытовую технику и телефон, принадлежащий подростку.

Одной из причин избиения называют конфликт Коли (имя изменено. — Прим. ред.) с бывшей девушкой, якобы она натравила на парня приятелей постарше после их расставания.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц, а также кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». По делу проходят двое подростков 16 лет и один совершеннолетний парень. Суд избрал им меру пресечения. Одного заключили под стражу, двоих отправили под домашний арест.

Мы публиковали подробности избиения, которое обсуждает весь регион.

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Комментарии
11
Гость
1 час
Вот чего суется не в свое дело? По поводу мести за избиение самим потерпевшим других школьников. Если это действительно так, то прилетела ответка, в сумме за все сразу. Пусть правоохранители разбираются, в т.ч. почему ранее его деяния остались безнаказанными. Или как всегда был ответ "состава преступления нет и в возбуждении уголовного дела отказано"?
Гость
1 час
Очень хорошо помню Катину Маму. Правильно гласит народная мудрость - от осины, не родятся апельсины!💩
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