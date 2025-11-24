«Покиньте открытые участки»: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в 03:21 24 ноября сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он попросил жителей соблюдать спокойствие.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — отметил глава региона.

Он добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по отражению атаки продолжается.

Жителей попросили ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Такое же предупреждение действовало в Ярославской области 23 ноября.

