НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, снег

ощущается как -7

5 м/c,

вос.

 751мм 93%
Подробнее
9 Пробки
USD 79,02
EUR 90,56
Экопроекты российских компаний
Беспилотная опасность
«Умные решения»
Сколько стоит стать хоккеистом
Компании, которые создают будущее области
Нападения в Ярославле
Грядут сокращения
Смертельное ДТП на М-8
Как изменился район за 15 лет
Происшествия «Покиньте открытые участки»: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

«Покиньте открытые участки»: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев

1 112
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в 03:21 24 ноября сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он попросил жителей соблюдать спокойствие.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — отметил глава региона.

Он добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по отражению атаки продолжается.

Жителей попросили ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Такое же предупреждение действовало в Ярославской области 23 ноября.

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Беспилотная опасность БПЛА
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
58 минут
Он попросил жителей соблюдать спокойствие.
Гость
11 минут
Значит на работу не идти и ждать смс об отбое?) Смс ещё не пришла,значит выходить нельзя?)
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление