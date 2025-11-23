«Ждите отбоя сигнала»: в Ярославской области объявили беспилотную опасность

Утром 23 ноября в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева в 5:12.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — рассказал глава региона.

Также он сообщил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, важные для следствия. При их обнаружении нельзя прикасаться к ним и пользоваться телефоном рядом с ними.

«Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112. Учреждения региона работают в штатном режиме. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по отражению атаки продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — рассказал Михаил Евраев.

Также о беспилотной опасности сообщало Министерство региональной безопасности Ярославской области.

Обновление на 23 ноября 10:28

Губернатор Михаил Евраев сообщил об отбое беспилотной опасности на территории региона. При обнаружении фрагментов БПЛА отойдите на безопасное расстояние и сообщите об их местонахождении по телефону 112.