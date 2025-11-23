В США — скандал. Целую семью с ожирением арестовали за издевательства над девочкой-подростком

В США целую семью задержали из-за издевательств над девочкой-подростком. Ей не давали есть, и в 14 лет она весила всего лишь 16 килограммов. При этом остальные члены семьи страдают ожирением.

Подробности сообщили наши коллеги из StarHit. В данное время состояние девочки нормализовалась, хотя еще недавно она находилась между жизнью и смертью. Ее родственники помещены под арест. Речь идет о родном отце ребенка Уолтере Гудмане и его супруге Мелиссе Гудман, которая приходится подростку мачехой.

Над ребенком также издевалась дочь Мелиссы Саванна Лефевер и ее подруга — обе тоже не могут похвастаться стройностью и изяществом. У пострадавшей девочки, помимо сильного истощения, были диагностированы гепатит и панкреатит. В больнице подросток наконец начала питаться нормально. Также школьница рассказывала медперсоналу, что отец был очень зол, когда она много ела.