В США — скандал. Целую семью с ожирением арестовали за издевательства над девочкой-подростком

В США целую семью задержали из-за издевательств над девочкой-подростком. Ей не давали есть, и в 14 лет она весила всего лишь 16 килограммов. При этом остальные члены семьи страдают ожирением.
Подробности сообщили наши коллеги из StarHit. В данное время состояние девочки нормализовалась, хотя еще недавно она находилась между жизнью и смертью. Ее родственники помещены под арест. Речь идет о родном отце ребенка Уолтере Гудмане и его супруге Мелиссе Гудман, которая приходится подростку мачехой.
Над ребенком также издевалась дочь Мелиссы Саванна Лефевер и ее подруга — обе тоже не могут похвастаться стройностью и изяществом. У пострадавшей девочки, помимо сильного истощения, были диагностированы гепатит и панкреатит. В больнице подросток наконец начала питаться нормально. Также школьница рассказывала медперсоналу, что отец был очень зол, когда она много ела.
Подобные издевательства длились с 2020 года — с этого времени ребенок не посещал врачей и обучался дома. Уолтер Гудман в свою очередь заявлял всем, что у его дочери аутизм и бессонница.
«Если бы я мог оставить ее где-нибудь в лесу, я бы оставил», — говорил мужчина в адрес девочки.
Саванна Лефевер тоже не скрывала ненависти к неродной сестре.
«Мне просто хочется ударить ее ногой, как в карате», — отмечала девушка, отличающаяся жестокостью.
На этой неделе Гудманам, Лефевер и Стемлеру были предъявлены обвинения в хроническом пренебрежении родительскими обязанностями. Они остаются за решеткой.