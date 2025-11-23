НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В США — скандал. Целую семью с ожирением арестовали за издевательства над девочкой-подростком

Ее довели до смертельно опасного истощения

В США — скандал. Целую семью с ожирением арестовали за издевательства над девочкой-подростком

Ее довели до смертельно опасного истощения

206
Слева — направо: Уолтер и Мелисса Гудман, Кайла Стемлер и Саванна Лефевер | Источник: nypost.com

Слева — направо: Уолтер и Мелисса Гудман, Кайла Стемлер и Саванна Лефевер

Источник:

nypost.com

В США целую семью задержали из-за издевательств над девочкой-подростком. Ей не давали есть, и в 14 лет она весила всего лишь 16 килограммов. При этом остальные члены семьи страдают ожирением.

Подробности сообщили наши коллеги из StarHit. В данное время состояние девочки нормализовалась, хотя еще недавно она находилась между жизнью и смертью. Ее родственники помещены под арест. Речь идет о родном отце ребенка Уолтере Гудмане и его супруге Мелиссе Гудман, которая приходится подростку мачехой.

Над ребенком также издевалась дочь Мелиссы Саванна Лефевер и ее подруга — обе тоже не могут похвастаться стройностью и изяществом. У пострадавшей девочки, помимо сильного истощения, были диагностированы гепатит и панкреатит. В больнице подросток наконец начала питаться нормально. Также школьница рассказывала медперсоналу, что отец был очень зол, когда она много ела.

Источник: nypost.com
Источник:

nypost.com

Подобные издевательства длились с 2020 года — с этого времени ребенок не посещал врачей и обучался дома. Уолтер Гудман в свою очередь заявлял всем, что у его дочери аутизм и бессонница.

«Если бы я мог оставить ее где-нибудь в лесу, я бы оставил», — говорил мужчина в адрес девочки.

Саванна Лефевер тоже не скрывала ненависти к неродной сестре.

«Мне просто хочется ударить ее ногой, как в карате», — отмечала девушка, отличающаяся жестокостью.

На этой неделе Гудманам, Лефевер и Стемлеру были предъявлены обвинения в хроническом пренебрежении родительскими обязанностями. Они остаются за решеткой.

Василина Берёзкина

Старшая ночная корреспондентка
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
