Бандиты разом похитили из африканской школы сотни учеников: новости 22 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 ноября.

Правительство утвердило список специальностей, по которым сократят число платных мест в вузах

Правительство утвердило специальности, по которым будет ограничено число мест на платный прием в вузы. В список вошли 40 направлений подготовки.

Как указано в документах на сайте Правительства РФ, в список направлений, на которых число платных мест будет ограничено, внесли 28 специальностей бакалавриата и 12 — специалитета. По остальным направлениям для вузов и абитуриентов ничего не изменится.

Пенсионерам предложили не возвращать жилье, проданное из-за мошенников, сразу

Росреестр предложил не возвращать квартиры пенсионерам, пока деньги за нее не отдадут покупателям в случае факта мошенничества. С такой инициативой выступил замглавы ведомства Алексей Бутовецкий.

Он отметил, что в случае признания сделки недействительной запись о праве собственности должна аннулироваться только после того, как деньги вернут покупателю.

Он подчеркнул, что такие меры соответствуют нормам Гражданского кодекса, который указывает, что никто не вправе требовать исполнения обязательств, не выполняя встречных обязательств.

В последнее время в России участились случаи мошенничества с пожилыми людьми. После завершения сделки продавец заявляет об обмане злоумышленниками, а покупатель лишается и денег, и жилья.

За украшение подъезда грозит штраф

Украшение подъездов к Новому году может обернуться крупным штрафом. По незнанию можно нарушить противопожарные правила. Для жильцов предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для управляющей компании — от 300 до 400 тысяч рублей, сообщил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

Новогодние игрушки, ветки и гирлянды, например, на стенах подъезда, поручнях лестниц, в кабинах лифтов также могут нарушать нормы Жилищного кодекса. Если не спросить соседей, это может расцениваться как самоуправство. За это грозит штраф в размере от 100 до 300 рублей. Однако если это нарушение не несет значительного вреда, то можно обойтись предупреждением. Даже есть вероятность полного освобождения от ответственности, объяснил юрист агентству «Прайм».

Какой будет погода в новогоднюю ночь

Погода в новогоднюю ночь в России ожидается снежной и с минусовой температурой. Таким прогнозом поделилась доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева.

«Наиболее вероятный сценарий на январь — соблюдение климатической нормы. Исходя из этого, с большей долей вероятности можно ожидать легкий мороз и наличие снега в новогоднюю ночь. Также традиционно ожидаем рождественских морозов», — сказала Ледащева.

Она отметила в беседе с ТАСС, что прогноз может измениться, так как нужно учитывать множество факторов.

Ограничение WhatsApp и Telegram достигло своих целей

Ограничение звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram в разы снизило количество мошеннических действий, которые производятся с помощью этих платформ. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский в интервью ТАСС.

В августе 2025 года Роскомнадзор подтвердил, что частично ограничил функцию звонков в WhatsApp и Telegram для противодействия преступникам.

Десятки человек погибли во время мощного наводнения во Вьетнаме

Во Вьетнаме из-за оползней и наводнений на данный момент погибли 55 человек. Об этом сообщает агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Во время стихии 13 человек пропали без вести. Провинция Даклак наиболее сильно пострадала во время наводнений. Там погибли 27 человек из 55.

Как передает VietnamNews, экономический ущерб от наводнений на утро 22 ноября составил более 340 миллионов долларов. Вода разрушила частично или полностью почти 950 зданий. Сейчас затопленными остаются больше 28 тысяч домов.

Какие предметы любят российские школьники

Российские школьники начали проявлять повышенный интерес к естественно-научным предметам — математике, химии, физике и биологии. Многие ученики стали осваивать углубленные программы, побив 50-летний рекорд по количеству отведенных на них часов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В 2024–2025 гг. углубленные программы осваивают более 800 тысяч учащихся, что на 41 процент больше, чем в 2022–2023 гг. Физику углубленно изучают порядка 300 тысяч человек, химию — 215 тысяч, а биологию — более 300 тысяч, рассказал Кравцов на Форуме учителей естественно-научных предметов.

Российские школьники также завоевали 23 медали на международных естественно-научных олимпиадах.

Многодетная мама из Казани победила в конкурсе красоты

Многодетная мать из Казани Диляра Залялиева выиграла в конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик 2025». Конкурс проходил в Куала-Лумпуре 17–21 ноября, в нём приняли участие более 30 конкурсанток.