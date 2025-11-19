НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
Происшествия У дома в центре Ярославля обрушилась часть фасада: предварительная причина

У дома в центре Ярославля обрушилась часть фасада: предварительная причина

Ситуацию прокомментировали в мэрии и прокуратуре

592
В центре Ярославля на тротуар рухнули кирпичи | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram, Елена Кузнецова / Vk.comВ центре Ярославля на тротуар рухнули кирпичи | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram, Елена Кузнецова / Vk.com

В центре Ярославля на тротуар рухнули кирпичи

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram, Елена Кузнецова / Vk.com

В Ярославле обрушилась часть кирпичной кладки в доме № 3 на Депутатской улице. О происшествии 19 ноября сообщила депутат Ярославской областной Думы Елена Кузнецова.

«Здание на Депутатской, 3 продолжает рушиться», — констатировала она.

Фото выложила депутат 19 ноября | Источник: Елена Кузнецова / Vk.comФото выложила депутат 19 ноября | Источник: Елена Кузнецова / Vk.com

Фото выложила депутат 19 ноября

Источник:

Елена Кузнецова / Vk.com

Проверку по факту случившегося организовала прокуратура. На место происшествия выезжал прокурор Кировского района Николай Моисеев.

«По предварительной информации, произошло частичное повреждение кладки козырька крыши здания. Какие-либо ремонтные работы в здании в момент частичного разрушения кладки не проводились», — сообщили правоохранители.

В прокуратуре отметили, что собственником здания является АО «Центр» Ярославля.

АО «Центр» было образованно в 2016 году. Учредителем его выступал комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Общество занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В последние годы в управлении акционерного общества находился Центральный рынок Ярославля. Однако в сентябре 2025 года для продажи этого актива было отдельно создано АО «Центральный рынок». Директором АО «Центр» в сервисе «Контур.Фокус» указан Андрей Беренев.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте здании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

Проверку ситуации провела прокуратура | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramПроверку ситуации провела прокуратура | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Проверку ситуации провела прокуратура

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Между тем в мэрии Ярославля предположили, что обрушение произошло из-за ремонта в соседнем доме.

«Начались ремонтные работы на ул. Андропова, д. 19. Предположительно в следствии вибрации упал декоративный элемент в доме № 3 на Депутатской улице», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Кирпичи упали из-под козырька здания | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramКирпичи упали из-под козырька здания | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Кирпичи упали из-под козырька здания

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Последствия обрушения быстро устранили, тротуар огородили сигнальной летной | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramПоследствия обрушения быстро устранили, тротуар огородили сигнальной летной | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Последствия обрушения быстро устранили, тротуар огородили сигнальной летной

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Для безопасности прохожих, по данным властей, у здания выставлено ограждение.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
