«Стою на одном участке 50 минут»: крупные проспекты в Ярославле намертво сковали пробки. Причина

Ярославль сковали утренние пробки Источник: читатель 76.RU

Утром 12 ноября жители Ярославля столкнулись с заторами в городе. Читательница 76.RU рассказала, что она застряла в пробке на Московском проспекте.

«На Выемке две мини-аварии. Все автобусы приезжают переполненные. Я уже 20 минут не могу сесть в транспорт», — пожаловалась ярославна Кристина.

Движение на Московском проспекте затруднено Источник: читатель 76.RU

Также горожане рассказывают, что пробки образовались на проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе.

«Вероятно, сегодня мини-день жестянщика. Люди вышли из автобуса, идут по Московскому проспекту пешком», — пожаловалась читательница 76.RU.

«Я стою уже 50 минут на участке от Автовокзала до Московского вокзала и не могу с него уехать», — написал читатель 76.RU.

Люди предпочитают обойти пробку пешком Источник: читатель 76.RU

По данным агрегатора «Яндекс.Пробки», бордовым цветом отмечен участок Московского проспекта от улицы Слепнева до поворота на Нагорную. Автомобилисты сообщили о ДТП в левом ряду в районе поворота на Базарную улицу.

Движение также затруднено на Суздальском шоссе и проспекте Фрунзе. Водители рассказали, что на проспекте в среднем ряду сломался автомобиль.

Крупные проспекты в Ярославле сковали пробки Источник: Яндекс.Карты

Красным цветом отмечена улица Вишняки. Судя по картам, в центре движение свободное, небольшой затор возник на участке проспекта Авиаторов в Заволжском районе. Агрегатор «Яндекс.Пробки» оценивает общую дорожную загруженность в городе на 8 баллов.