НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,29
EUR 94,19
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
На машину рухнул столб с проводами
«Умные решения»
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Угон автобуса: видео
Расширение платных парковок
Схема пешеходного центра
Дороги и транспорт «Стою на одном участке 50 минут»: крупные проспекты в Ярославле намертво сковали пробки. Причина

«Стою на одном участке 50 минут»: крупные проспекты в Ярославле намертво сковали пробки. Причина

Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта жалуются на коллапс

5 840
Ярославль сковали утренние пробки | Источник: читатель 76.RUЯрославль сковали утренние пробки | Источник: читатель 76.RU

Ярославль сковали утренние пробки

Источник:

читатель 76.RU

Утром 12 ноября жители Ярославля столкнулись с заторами в городе. Читательница 76.RU рассказала, что она застряла в пробке на Московском проспекте.

«На Выемке две мини-аварии. Все автобусы приезжают переполненные. Я уже 20 минут не могу сесть в транспорт», — пожаловалась ярославна Кристина.

Движение на Московском проспекте затруднено | Источник: читатель 76.RUДвижение на Московском проспекте затруднено | Источник: читатель 76.RU

Движение на Московском проспекте затруднено

Источник:

читатель 76.RU

Также горожане рассказывают, что пробки образовались на проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе.

«Вероятно, сегодня мини-день жестянщика. Люди вышли из автобуса, идут по Московскому проспекту пешком», — пожаловалась читательница 76.RU.

«Я стою уже 50 минут на участке от Автовокзала до Московского вокзала и не могу с него уехать», — написал читатель 76.RU.

Люди предпочитают обойти пробку пешком | Источник: читатель 76.RUЛюди предпочитают обойти пробку пешком | Источник: читатель 76.RU

Люди предпочитают обойти пробку пешком

Источник:

читатель 76.RU

По данным агрегатора «Яндекс.Пробки», бордовым цветом отмечен участок Московского проспекта от улицы Слепнева до поворота на Нагорную. Автомобилисты сообщили о ДТП в левом ряду в районе поворота на Базарную улицу.

Движение также затруднено на Суздальском шоссе и проспекте Фрунзе. Водители рассказали, что на проспекте в среднем ряду сломался автомобиль.

Крупные проспекты в Ярославле сковали пробки | Источник: Яндекс.КартыКрупные проспекты в Ярославле сковали пробки | Источник: Яндекс.Карты

Крупные проспекты в Ярославле сковали пробки

Источник:

Яндекс.Карты

Красным цветом отмечена улица Вишняки. Судя по картам, в центре движение свободное, небольшой затор возник на участке проспекта Авиаторов в Заволжском районе. Агрегатор «Яндекс.Пробки» оценивает общую дорожную загруженность в городе на 8 баллов.

А вы сегодня попали в пробку?

Нет, повезло, проехал(а) по свободной дороге
Да, пришлось постоять
Я до сих пор в пробке
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пробка Затор Дорожный коллапс Общественный транспорт
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
32
JayroslavMudryi
12 ноября, 09:30
вот вам оптимизаторы из министерства постарались! нет там грамотных правителей
Гость
12 ноября, 09:26
А это депутатов спросите) Новостроек понаставили,а третьего моста и развилок нет) Парки то толком не могут сделать,о чём тут говорить)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление