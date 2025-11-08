Побег с фальшивыми документами за границу или несчастный случай? Основная версия, куда бесследно пропала семья Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых продолжаются до сих пор Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

Второй месяц в тайге продолжаются поиски семьи Усольцевых. Волонтеры называют их беспрецедентными. Семью пытаются найти в любых погодных условиях. С наступлением холодов к операции планируют подключить беспилотники. Следователи рассматривают самые разные версии пропажи. И одна из главных заключается в том, что семья могла организовать побег, чтобы тайно уехать в США через Монголию или Казахстан. Разбираемся, правда ли это, в материале.

Что случилось с семьей Усольцевых

Они пропали в районе Кутурчинского Белогорья в конце сентября. Ирина вместе с мужем Сергеем и пятилетней дочерью отправились в поход к горе Буратинка. Свой путь они начали с турбазы в поселке Кутурчине. Семья вскоре перестала выходить на связь.

Известно, что Сергей — предприниматель и опытный путешественник, а Ирина — психолог и ведущая тренингов. На их поиски бросили более сотни человек, задействованы вертолеты и спецтехника.

На сегодняшний день волонтерам не удалось найти даже следов пропавшего семейства. Есть лишь единственная зацепка — машина, которую семья оставила у подножия горы. Оттуда супруги ушли пешком вместе с пятилетней дочерью.

Ирину, Сергея и пятилетнюю Арину не могут найти второй месяц Источник: Ирина Усольцева / VK, ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Версии

Каждый строит свои версии случившегося. На данный момент их достаточно много: от криминала до побега. Но пока что ни одна из них не получила ни подтверждений, ни опровержения. Напротив, каждый раз появляются новые версии.

Побег с фальшивыми документами

Адвокат Александр Карабанов считает, что семья могла спланировать свое исчезновение, подготовиться к побегу и скрыться за границей. Юрист не исключает, что Усольцевы уже покинули страну.

Адвокат обосновал свою версию тем, что новые паспорта они приобрели на Украине, поскольку там сейчас можно легко приобрести поддельные документы.

«Заранее готовятся новые документы. Сейчас их активно продает Украина, потому что там все базы, по сути, уничтожены. Действует упрощенная система получения бумаг. Усольцевы могли быть оформлены как беженцы, а потом получить документы и улететь. Комплект для новой личности стоит как хорошая иномарка», — отметил Карабанов в интервью NEWS.ru.

Побег в США через Казахстан и Монголию

Есть вероятность, что Усольцевы могли сбежать в Штаты по поддельным документам. Вероятно, побег семья организовала через Казахстан или Монголию.

Такую версию озвучил криминалист Михаил Игнатов. Он предположил, что они воспользовались программой воссоединения семьи, так как сын Сергея от второго брака проживает в США.

Но эту информацию опровергла тетя подростка и назвала ее абсурдной. По ее словам, сын Сергея уехал в Штаты четыре года назад и с отцом они уже давно не поддерживают близкого общения.

Сбежали от долгов

Криминалист Игнатов также предположил, что в США семья могла запросить политическое убежище, чтобы скрыться от кредитов, срок погашения которых истекал в ноябре. С такой версией согласна блогер Мария Крамарь. Она ссылается на источник в банковской сфере.

По информации блогера, перед исчезновением Сергей взял несколько кредитов, переоформил имущество и подал заявление о банкротстве предприятия, что похоже на типичную схему ухода от долгов.

Усольцев мог отказаться от помощи из-за опыта в путешествиях

Места, в которых пропала семья, отлично знакомы Сергею, как опытному таежнику и путешественнику. Местные жители характеризуют маршрут, который семья выбрала, чтобы пройти к горе Буратинка, как крайне легкий.

Многие утверждают, что ребенок пяти лет будет отлично чувствовать себя на такой прогулке. Именно из-за того, что маршрут оказался слишком легкий, глава семьи мог отказаться от помощи, когда встречал на пути других туристов.

Местные жители считают, что именно большой опыт мог сыграть значительную роль в пропаже, потому как Сергей больше полагался на свои знания, чтобы выбраться из леса.

Несчастный случай

Региональный отряд «ЛизаАлерт» продолжает поиски каждый день. Волонтеры придерживаются версии о несчастном случае, который не позволил семье выбраться из леса.

«Мы и по сей день считаем, что семья потерялась. Возможно, что-то произошло в пути, то есть кто-то травмировался, что-то задержало семью на тропе. В этом плане наше мнение не изменилось, мы следуем изначальной нашей версии о несчастном случае», — рассказала представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

В организации не могут дать однозначный ответ на то, есть ли у Усольцевых шансы. По словам Чооду, волонтеры всегда стараются верить в лучшее. Но, так как с момента исчезновения прошло уже больше месяца, в отряде не готовы давать оценок по этому поводу. Волонтеры просто продолжают поиски семьи.

Видео с вертолета. В этих местах искали семью Источник: читатель NGS55.RU

Семья могла погибнуть

В разговоре с «АиФ» бывший отшельник Оджан Наумкин отметил, что Усольцевы могли погибнуть либо нашли надежное укрытие. По его словам, живые люди за такой период уже вышли бы к населенному пункту, следуя по течению ручья.

Кроме того Наумкин заявил, что группы, оснащенные тепловизорами, легко засекли бы присутствие человека на заснеженной местности. На этом основании он заключил, что, если бы пропавшие находились в лесном массиве, их уже обнаружили бы.

Поиски

На сегодняшний день поиски продолжаются. Но заморозки и снег затрудняют ситуацию.

Представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» отметила, что с наступлением зимы добровольцы будут выезжать пока только для выполнения отдельных задач. Чооду не исключила, что в работе вскоре задействуют беспилотники.

«Координатор поиска ежедневно на связи с полицией, со следственным комитетом. Возможно, что наши добровольцы в условиях низких температур пока будут выезжать на точечные задачи. И, скорее всего, работа будет вестись с применением беспилотников», — поделилась Чооду в беседе с «Аиф».

Источник: Мария Зарукина / NGS24.RU

Мы публиковали репортаж с места поиска семьи Усольцевых. На тот момент волонтеры сворачивали поиски, значительно уменьшилась группировка МЧС, спасателей и других служб. Активная фаза поисков была по сути завершена и не принесла никаких результатов.