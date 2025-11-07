«Поджог»: появились подробности ЧП, после которого семья в Ярославской области осталась без дома

У многодетной семьи сгорел дом в Ярославской области Источник: МЧС Ярославской области / Telegram, Благотворительный фонд «ДоброЯр» / Vk.com

В ГУ МЧС по Ярославской области назвали предварительную причину пожара в доме многодетной матери в деревне Осник Ростовского округа. После ночного ЧП семья осталась без жилья.

Как оказалось, предварительной причиной возгорания может быть поджог.

«Одной из рассматриваемых версий пожара является занесение открытого источника огня (поджог). Проводится проверка. МЧС России напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена уголовная и административная ответственность», — говорится в сообщении ярославского МЧС.

Пожар начался поздним вечером Источник: Благотворительный фонд «ДоброЯр» / Vk.com

Возгорание началось поздним вечером 6 ноября. Огонь удалось полностью потушить только к трем часам ночи 7 ноября. К тому времени дом и двор полностью уничтожило пламя.