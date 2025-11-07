НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«Поджог»: появились подробности ЧП, после которого семья в Ярославской области осталась без дома

«Поджог»: появились подробности ЧП, после которого семья в Ярославской области осталась без дома

Об этом рассказали в МЧС

598
У многодетной семьи сгорел дом в Ярославской области | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram, Благотворительный фонд «ДоброЯр» / Vk.comУ многодетной семьи сгорел дом в Ярославской области | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram, Благотворительный фонд «ДоброЯр» / Vk.com

У многодетной семьи сгорел дом в Ярославской области

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram, Благотворительный фонд «ДоброЯр» / Vk.com

В ГУ МЧС по Ярославской области назвали предварительную причину пожара в доме многодетной матери в деревне Осник Ростовского округа. После ночного ЧП семья осталась без жилья.

Как оказалось, предварительной причиной возгорания может быть поджог.

«Одной из рассматриваемых версий пожара является занесение открытого источника огня (поджог). Проводится проверка. МЧС России напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена уголовная и административная ответственность», — говорится в сообщении ярославского МЧС.

Пожар начался поздним вечером

Источник:

Благотворительный фонд «ДоброЯр» / Vk.com

Возгорание началось поздним вечером 6 ноября. Огонь удалось полностью потушить только к трем часам ночи 7 ноября. К тому времени дом и двор полностью уничтожило пламя.

В группе «Благотворительный фонд „ДоброЯр“» во «Вконтакте» сообщили, что семье требуется помощь. В том числе, одежда, средства гигиены и деньги. Информацию о том, как именно можно помочь семье, можно прочитать здесь.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
5
Гость
16 минут
"Что нужно: • Одежда и обувь • Предметы гигиены • Канцелярия для детей • Финансовая помощь Мальчик 54-56 ( мужской) Мальчик рост 158-164 или 42 размер Мальчик 116-122 обувь 28-29 Девочка 104-110 обувь 25 Мальчик 92 обувь 21-22 Мама 48 -50 размер, обувь 37-38:
Гость
54 минуты
а кто они по национальности и чем занимались?
Читать все комментарии
