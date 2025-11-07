«Поджог»: появились подробности ЧП, после которого семья в Ярославской области осталась без дома

В ГУ МЧС по Ярославской области назвали предварительную причину пожара в доме многодетной матери в деревне Осник Ростовского округа. После ночного ЧП семья осталась без жилья.
Как оказалось, предварительной причиной возгорания может быть поджог.
«Одной из рассматриваемых версий пожара является занесение открытого источника огня (поджог). Проводится проверка. МЧС России напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена уголовная и административная ответственность», — говорится в сообщении ярославского МЧС.
Возгорание началось поздним вечером 6 ноября. Огонь удалось полностью потушить только к трем часам ночи 7 ноября. К тому времени дом и двор полностью уничтожило пламя.
В группе «Благотворительный фонд „ДоброЯр“» во «Вконтакте» сообщили, что семье требуется помощь. В том числе, одежда, средства гигиены и деньги. Информацию о том, как именно можно помочь семье, можно прочитать здесь.