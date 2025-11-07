«Помочь восстановить свою жизнь»: в Ярославской области сгорел дом многодетной семьи

В Ярославской области сгорел дом многодетной мамы Источник: Благотворительный фонд «ДоброЯр» / Vk.com

В Ярославской области многодетная семья осталась без жилья после ночного пожара. Огонь в частном доме в деревне Осник Ростовского округа, по данным МЧС, вспыхнул около 22:33 6 ноября.

Спасатели тушили пламя несколько часов. Полностью справиться с пожаром им удалось ближе к трем часам ночи 7 ноября. К этому времени полностью выгорел дом и двор на площади 132 квадратных метра. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар начался поздним вечером Источник: Благотворительный фонд «ДоброЯр» / Vk.com

Как рассказали в группе «Благотворительный фонд „ДоброЯр“» во «Вконтакте», дом принадлежал многодетной маме и волонтеру. Сейчас ей требуется помощь, в том числе, финансовая.

«Мы собираем вещи первой необходимости, канцелярские принадлежности и средства для денежного сбора, чтобы помочь пострадавшим восстановить свою жизнь. Если у вас есть возможность помочь, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей акции. Каждая мелочь важна и может изменить чью-то жизнь к лучшему!», — говорится в посте.

Сейчас семье требуется одежда и обувь, предметы гигиены, канцелярия для детей и деньги.

Указано, что нужна мужская одежда размера 54-56.

Вещи на мальчика роста 158-164 сантиметров (42 размер).

Вещи на мальчика роста 116-122 сантиметра, обувь 28-29 размера.

Одежда на девочку ростом 104-110 сантиметров, обувь 25 размера.

Вещи на мальчика ростом 92 сантиметра, обувь 21-22 размеров.

Также нужны вещи для самой Натальи размера 48-50, обувь размера 37-38.