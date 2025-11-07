«Помочь восстановить свою жизнь»: в Ярославской области сгорел дом многодетной семьи

В Ярославской области многодетная семья осталась без жилья после ночного пожара. Огонь в частном доме в деревне Осник Ростовского округа, по данным МЧС, вспыхнул около 22:33 6 ноября.
Спасатели тушили пламя несколько часов. Полностью справиться с пожаром им удалось ближе к трем часам ночи 7 ноября. К этому времени полностью выгорел дом и двор на площади 132 квадратных метра. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как рассказали в группе «Благотворительный фонд „ДоброЯр“» во «Вконтакте», дом принадлежал многодетной маме и волонтеру. Сейчас ей требуется помощь, в том числе, финансовая.
«Мы собираем вещи первой необходимости, канцелярские принадлежности и средства для денежного сбора, чтобы помочь пострадавшим восстановить свою жизнь. Если у вас есть возможность помочь, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей акции. Каждая мелочь важна и может изменить чью-то жизнь к лучшему!», — говорится в посте.
Сейчас семье требуется одежда и обувь, предметы гигиены, канцелярия для детей и деньги.
Указано, что нужна мужская одежда размера 54-56.
Вещи на мальчика роста 158-164 сантиметров (42 размер).
Вещи на мальчика роста 116-122 сантиметра, обувь 28-29 размера.
Одежда на девочку ростом 104-110 сантиметров, обувь 25 размера.
Вещи на мальчика ростом 92 сантиметра, обувь 21-22 размеров.
Также нужны вещи для самой Натальи размера 48-50, обувь размера 37-38.
Если вы хотите помочь материально или пожертвовать одежду и обувь, вы можете узнать, как это сделать, перейдя по этой ссылке.