Эвакуировали 4 человека: в спальном районе Ярославля вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

Утром 4 ноября в Заволжском районе Ярославля случился пожар. Очевидцы в социальных сетях распространяют видео с места ЧП на проспекте Машиностроителей, 24.
На кадрах видно, что к девятиэтажке съехались несколько машин спасателей МЧС. На улице столпились люди.
«Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через три минуты после поступления сигнала. Пожар ликвидировали 26 спасателей и семь единиц техники МЧС России», — уточнили 76.RU в ГУ МЧС России по Ярославской области.
В момент пожара из здания было эвакуировано четыре человека. Никто не пострадал.
«В пожаре уничтожены персональный компьютер, предметы канцелярии и мебели на площади двух квадратных метров. Повреждено остекление двери, закопчены стены и потолок на площади 600 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются дознавателями МЧС России.