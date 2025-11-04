НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Эвакуировали 4 человека: в спальном районе Ярославля вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

Эвакуировали 4 человека: в спальном районе Ярославля вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

Первые подробности произошедшего

830
Что известно о пожаре на проспекте Машиностроителей | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramЧто известно о пожаре на проспекте Машиностроителей | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Что известно о пожаре на проспекте Машиностроителей

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Утром 4 ноября в Заволжском районе Ярославля случился пожар. Очевидцы в социальных сетях распространяют видео с места ЧП на проспекте Машиностроителей, 24.

На кадрах видно, что к девятиэтажке съехались несколько машин спасателей МЧС. На улице столпились люди.

«Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через три минуты после поступления сигнала. Пожар ликвидировали 26 спасателей и семь единиц техники МЧС России», — уточнили 76.RU в ГУ МЧС России по Ярославской области.

К девятиэтажке на проспекте Машиностроителей, 24, съехались бригады спасателей

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

В момент пожара из здания было эвакуировано четыре человека. Никто не пострадал.

«В пожаре уничтожены персональный компьютер, предметы канцелярии и мебели на площади двух квадратных метров. Повреждено остекление двери, закопчены стены и потолок на площади 600 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются дознавателями МЧС России.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
27 минут
сбер горел?
