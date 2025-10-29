Пьяный лихач заставил плакать целый город. Почему гибель школьниц — это тревожный звонок для каждого

В Ревде сотни людей пришли к месту трагической аварии Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Завтра, 30 октября, Ревда Свердловской области простится с сестрами Кирой и Анной, которых сбил пьяный водитель. Накануне в городе прошел стихийный митинг возле местного продуктового супермаркета.

Никто толком не организовывал мемориал на месте трагической аварии. Всё, по признанию людей, получилось очень спонтанно: горожане с вечера прочитали о гибели девочек, а утром сразу же пошли к той самой «Монетке», возле которой оборвались две детские жизни.

В коротком видео собрали всю информацию о трагедии Источник: Кирилл Кушнов, Владислав Шитюк / E1.RU

К 11 часам ревдинцы принесли целые горы цветов, некоторые букеты даже скатывались на асфальт. Еще больше было мягких игрушек — для них дополнительно принесли доски, чтобы было куда ставить. Позднее приехал священник и прочитал молитву. Собравшиеся молчали и слушали, опустив глаза. На столе выложили окровавленные вещи погибших девочек — кроссовки и шапочку.

В магазине наспех сделали ремонт, закрыв разбитые окна фанерой, но осталась большая вмятина в стене Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Место гибели Киры и Ани пока никто не чистил — убрали только обломки автомобиля 37-летнего Михаила, который устроил этот страшный дорожный замес.

Тут и там виднелись следы крови. Водитель «двенадцатой» буквально впечатал детей в магазин и, судя по углублению в стене, не особо успел погасить скорость. Учитывая, сколько бутылок крепкого алкоголя нашли в салоне, берут сомнения, что Михаил вообще помнил, где в его машине была педаль тормоза.

Обувь погибших девочек на столе с цветами и лампадами Источник: Роман Марьяненко / E1.RU

Когда происходят подобные аварии, общество словно получает разряд тока, который заставляет объединяться перед опасностью: жертвой пьяного водителя может стать любой человек, в любое время и в любом городе.

«У самой дети есть, — сказала жительница Ревды Ксения, которая пришла к мемориалу с коляской. — Жалко девочек, очень страшно. Словами это всё не передать. Прежде чем права выдавать, надо водителей к психиатру водить. Почему вообще таким выдают права?»

Трагедия объединила жителей небольшого города Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Среди пришедших было много школьников Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Ревдинцы пришли и оплакивали девочек совершенно откровенно, но в толпе были и те, кто пришел не с грустью, а со злостью. Вопрос пока не снят, и на него обязательно должен быть дан ответ: почему в городе, где живет примерно 50 тысяч человек, несколько дней у всех на виду ездил пьяный сумасброд? И почему остановил его не наряд силовиков, не бдительные горожане, а стена магазина?

Следствию предстоит разобраться, сколько жалоб поступило на Михаила (если они были). Есть как минимум одно видео с «двенадцатой», которая несется, мигая аварийкой, по одной из улиц. Это факт: своим неадекватным поведением лихач привлекал внимание людей. Теперь все хотят, чтобы ему вынесли жесткий приговор.

Когда снимали это видео, девочки были еще живы Источник: читательница E1.RU

«Это ужас какой-то! Наказание за такое должно быть самым суровым», — сказала Людмила, одна из участниц митинга.

Улица, где должна была произойти трагедия?

Многие жители Ревды после наезда на девочек стали призывать повысить безопасность на перекрестке Чехова — Павла Зыкина. Поступило предложение обустроить на нем «лежачие полицейские».

По этой дороге Михаил гнал, пока не вылетел на тротуар возле «Монетки» Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Длинная и широкая улица Павла Зыкина (по ней перед столкновением гнал лихач на «двенадцатой») давно стала местом для безумных гонок. По словам местной жительницы Ларисы, там круглогодично гоняют не только на автомобилях, но и на мотоциклах.

Трагедии, подобные этой, регулярно происходят по всей России Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Люди несколько часов несли игрушки в память о девочках Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Каждую ночь, когда мы спать ложимся, уснуть не можем из-за шума, — заявила женщина. — Нарушители гоняют постоянно здесь, тут им как будто гоночная трасса. И бордюр еще надо сделать широкий: если машина будет вылетать на обочину, ее этот бордюр остановит, дети не пострадают. Это очень оживленная улица. Неподалеку детский парк, где ребята гуляют, а в магазин дети ходят за вкусностями».

Запоздалый призыв

Гибель детей — это самое болезненное, что может быть на дорогах, но все понимают, что менять ситуацию нужно не плюшевыми игрушками и не лампадами. Надо ужесточать наказание за пьяную езду: взвинчивать штрафы и конфисковывать автомобили.

Уже известно, что Михаил в прошлом несколько раз попадался пьяным за рулем, но продолжал ездить в невменяемом состоянии, пока не унес две невинные жизни. С этого момента, какой бы срок и штраф он ни получил, ему не удастся компенсировать матери потерю ее детей.

Цена пьянки одного автомобилиста — две загубленные детские жизни Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В ГИБДД после смертельной аварии дежурно призвали сообщать им о нетрезвых водителях. Но изменит ли это что-нибудь в перспективе?

Есть ощущение, что общество наступает на одни и те же грабли. Проблема видится в том, что у нас в целом присутствует некая лояльность к пьяницам за рулем: они рассматриваются как какое-то неизбежное зло. Но пока мы не выработаем нетерпимость к нарушителям, трагедии, подобные ревдинской, будут происходить раз за разом.

Виновник аварии в больнице говорил, что не верит в случившееся Источник: читатель E1.RU

Напомним, что виновнику смертельной аварии грозит до 15 лет колонии. E1.RU продолжит следить за этой резонансной историей.