Под Ярославлем водитель иномарки насмерть разбился в ДТП с трактором. Видео

Вечером 25 октября в Ярославском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на дороге «Туношна-Бурмакино» около 17:40.
По предварительной версии правоохранителей, 74-летний водитель иномарки «Вольво» на скорости врезался в ехавший перед ним трактор.
От удара машина отлетела в сторону и съехала в кювет. На асфальте остались осколки, куски металла и пластика. Трактор тоже съехал с проезжей части и свалился в кювет по другую сторону дороги.
Водитель «Вольво» получил серьезные травмы. Он скончался до приезда скорой помощи.
«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточнили в Госавтоинспекции Ярославской области.
