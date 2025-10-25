Под Ярославлем водитель иномарки насмерть разбился в ДТП с трактором. Видео

Под Ярославлем произошло смертельное ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Вечером 25 октября в Ярославском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на дороге «Туношна-Бурмакино» около 17:40.

По предварительной версии правоохранителей, 74-летний водитель иномарки «Вольво» на скорости врезался в ехавший перед ним трактор.

От удара машина отлетела в сторону и съехала в кювет. На асфальте остались осколки, куски металла и пластика. Трактор тоже съехал с проезжей части и свалился в кювет по другую сторону дороги.

Правоохранители показали последствия аварии Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Водитель «Вольво» получил серьезные травмы. Он скончался до приезда скорой помощи.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточнили в Госавтоинспекции Ярославской области.